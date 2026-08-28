Punkadeka Festival 2026, il 5 settembre Milano torna capitale del punk internazionaleMusica
Il 5 settembre 2026 il Circolo Magnolia di Milano ospita una nuova edizione dell'appuntamento indipendente dedicato alla scena punk italiana e internazionale. Gli headliner saranno gli MXPX, di ritorno in Italia dopo oltre dieci anni, per un’unica data europea, insieme a GRADE2, TALCO e a sei band della scena italiana
Milano si prepara a una giornata all’insegna del punk internazionale. Sabato 5 settembre 2026, il Circolo Magnolia di Milano ospiterà il Punkadeka Festival, evento organizzato dalla storica fanzine online Punkadeka, che dal 1999 racconta, sostiene e mantiene viva la scena punk italiana e internazionale. Una manifestazione costruita secondo una filosofia rigorosamente indipendente e DIY, che anche quest’anno riunirà sullo stesso palco nomi internazionali e realtà della scena italiana.
Il protagonista più atteso sarà quello degli MXPX, storica band californiana che torna a esibirsi in Italia dopo oltre dieci anni di assenza dai palchi del Paese. Per il gruppo si tratterà inoltre di un’unica data europea, rendendo l’appuntamento milanese particolarmente significativo per il pubblico punk.
MXPX, il ritorno in Italia dopo oltre dieci anni
Gli MXPX saranno gli headliner dell’edizione 2026 del Punkadeka Festival. La band californiana tornerà infatti in Italia dopo più di dieci anni lontana dai palchi del Paese, con una sola occasione europea prevista nell’ambito della manifestazione.
La loro presenza sarà al centro di una line-up che guarda contemporaneamente alla scena internazionale e a quella italiana, mantenendo lo spirito con cui il festival è nato e cresciuto nel corso degli anni.
GRADE2, TALCO e la scena italiana
Sul palco del Circolo Magnolia saliranno anche gli inglesi GRADE2, prodotti da Tim Armstrong dei Rancid. A loro si aggiungeranno i TALCO, gruppo molto conosciuto, e una rappresentanza ampia della scena punk italiana.
La line-up nazionale comprenderà Uguaglianza, Duracel, Trauma, Libidine, Lillians e Already Buried. Il programma mette quindi insieme formazioni internazionali e italiane, creando una giornata costruita attorno alla varietà della scena punk.
Una giornata che comincia alle 14.30
Il festival inizierà presto. Le porte del Circolo Magnolia apriranno alle 14.30, orario indicato anche per l’inizio della giornata musicale.
L’organizzazione invita quindi il pubblico a essere puntuale per vivere l’intero programma, che si svilupperà attraverso le esibizioni delle diverse band presenti nella line-up del 5 settembre.
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Lo spirito DIY di Punkadeka
Il Punkadeka Festival nasce direttamente dalla storia di Punkadeka, fanzine online attiva dal 1999 nel raccontare e sostenere la scena punk. Il festival ne riprende lo stesso approccio indipendente, basato sulla filosofia DIY, ovvero Do It Yourself.
La manifestazione è infatti indipendente e autofinanziata. Non dispone di grandi finanziamenti, sovvenzioni o grandi sponsor alle proprie spalle e continua a esistere grazie alla passione, al lavoro volontario e soprattutto al sostegno del pubblico che sceglie di partecipare.
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Non solo un concerto
Per gli organizzatori, il Punkadeka Festival non è semplicemente una giornata di concerti. L’evento vuole rappresentare una festa della scena punk e della comunità che, dal 1999, continua a suonare, organizzare, scrivere e creare connessioni.
La continuità tra la fanzine e il festival diventa quindi parte integrante dell’identità della manifestazione: un appuntamento costruito dal basso e sostenuto dalla partecipazione di chi quella scena continua a viverla.
L’appuntamento con il Punkadeka Festival 2026 è fissato per sabato 5 settembre al Circolo Magnolia di Milano, con apertura alle 14.30. Sul palco saliranno Mxpx, Grade2, Talco, Uguaglianza, Duracel, Trauma, Libidine, Lillians e Already Buried.
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