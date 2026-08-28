Il 5 settembre 2026 il Circolo Magnolia di Milano ospita una nuova edizione dell'appuntamento indipendente dedicato alla scena punk italiana e internazionale. Gli headliner saranno gli MXPX, di ritorno in Italia dopo oltre dieci anni, per un’unica data europea, insieme a GRADE2, TALCO e a sei band della scena italiana

Milano si prepara a una giornata all’insegna del punk internazionale. Sabato 5 settembre 2026, il Circolo Magnolia di Milano ospiterà il Punkadeka Festival, evento organizzato dalla storica fanzine online Punkadeka, che dal 1999 racconta, sostiene e mantiene viva la scena punk italiana e internazionale. Una manifestazione costruita secondo una filosofia rigorosamente indipendente e DIY, che anche quest’anno riunirà sullo stesso palco nomi internazionali e realtà della scena italiana.

Il protagonista più atteso sarà quello degli MXPX, storica band californiana che torna a esibirsi in Italia dopo oltre dieci anni di assenza dai palchi del Paese. Per il gruppo si tratterà inoltre di un’unica data europea, rendendo l’appuntamento milanese particolarmente significativo per il pubblico punk.

MXPX, il ritorno in Italia dopo oltre dieci anni

Gli MXPX saranno gli headliner dell’edizione 2026 del Punkadeka Festival. La band californiana tornerà infatti in Italia dopo più di dieci anni lontana dai palchi del Paese, con una sola occasione europea prevista nell’ambito della manifestazione.

La loro presenza sarà al centro di una line-up che guarda contemporaneamente alla scena internazionale e a quella italiana, mantenendo lo spirito con cui il festival è nato e cresciuto nel corso degli anni.