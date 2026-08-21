Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Catania

Dopo lo spettacolo in programma a Villa Bellini, sabato 29 agosto i Negramaro saranno in concerto a Montesilvano per l’appuntamento inserito nel cartellone del Marea Festival. In seguito, il gruppo porterà la sua musica a Caserta, Trento, Milano e Verona

negramaro a catania, la possibile scaletta

Doppio appuntamento in Sicilia. Dopo il concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, il 22 agosto i Negramaro saliranno sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.

Nel corso degli anni il gruppo, guidato dalla voce di Giuliano Sangiorgi, ha conquistato le classifiche di vendita, ricordiamo gli album Mentre tutto scorre, La finestra e Casa 69. Per quanto riguarda i brani, citiamo Estate, Via le mani dagli occhi, Meraviglioso, Sei, Attenta e Fino all’imbrunire. Al momento la formazione non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti allo spettacolo allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole e Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare

Basta così

Diamanti

Fino al Giorno Nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo 3 min

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d'amore