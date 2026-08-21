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Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Catania

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo spettacolo in programma a Villa Bellini, sabato 29 agosto i Negramaro saranno in concerto a Montesilvano per l’appuntamento inserito nel cartellone del Marea Festival. In seguito, il gruppo porterà la sua musica a Caserta, Trento, Milano e Verona

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Nuovo appuntamento live con la musica dei Negramaro. Sabato 22 agosto il gruppo (FOTO) sarà in concerto a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

negramaro a catania, la possibile scaletta

Doppio appuntamento in Sicilia. Dopo il concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, il 22 agosto i Negramaro saliranno sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.

 

Nel corso degli anni il gruppo, guidato dalla voce di Giuliano Sangiorgi, ha conquistato le classifiche di vendita, ricordiamo gli album Mentre tutto scorre, La finestra e Casa 69. Per quanto riguarda i brani, citiamo Estate, Via le mani dagli occhi, Meraviglioso, Sei, Attenta e Fino all’imbrunire. Al momento la formazione non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti allo spettacolo allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:

  • Luna piena
  • Sei tu la mia città
  • Il posto dei santi
  • Ricominciamo tutto
  • Contatto
  • Fino all’imbrunire
  • La prima volta
  • Per uno come me
  • Ti è mai successo?
  • Nuvole e Lenzuola
  • Senza fiato
  • Ti vorrei sollevare
  • Basta così
  • Diamanti
  • Fino al Giorno Nuovo
  • Estate
  • Cade la pioggia
  • Solo 3 min
  • Amore che torni
  • L’immenso
  • Via le mani dagli occhi
  • Meraviglioso
  • Mentre tutto scorre
  • Parlami d'amore

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Dopo lo spettacolo in programma a Villa Bellini, sabato 29 agosto i Negramaro saranno in concerto a Montesilvano per l’appuntamento inserito nel cartellone del Marea Festival. In seguito, il gruppo porterà la sua musica a Caserta, Trento, Milano e Verona. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 29 agosto: Montesilvano - Marea Festival
  • 4 settembre: Caserta - Reggia di Caserta
  • 6 settembre: Trento - Trento Live Fest
  • 8 settembre: Milano - Parco della Musica di Milano
  • 20 settembre: Verona - Arena di Verona

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