Pooh, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Dopo il concerto al Teatro al Castello, lunedì 24 e martedì 25 agosto i Pooh porteranno la loro musica al Teatro Antico di Taormina. In seguito, la formazione raggiungerà numerose altre città: da Paestum a Caserta passando per Macerata, Vigevano e Parma
Sabato 22 agosto i Pooh saranno in concerto al Teatro al Castello di Roccella Jonica per il nuovo appuntamento della tournée estiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del gruppo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
pooh in concerto, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento live con il tour dei Pooh. Il 22 agosto Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli si esibiranno a Roccella Jonica. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attese le canzoni più amate. Nel corso degli anni il gruppo ha regalato grandi successi al pubblico: da Chi fermerà la musica a Noi due nel mondo e nell’anima passando per Piccola Katy, Dammi solo un minuto e Pensiero. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Dopo il concerto al Teatro al Castello, lunedì 24 e martedì 25 agosto i Pooh (FOTO) porteranno la loro musica al Teatro Antico di Taormina. In seguito, la formazione raggiungerà numerose altre città: da Paestum a Caserta passando per Macerata, Vigevano e Parma. Ecco il calendario con tutti i dettagli del tour:
- 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
- 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi
- 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose
- 1 settembre – Macerata, Sferisterio
- 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
- 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
- 7 settembre - Parma, Parco Ducale
- 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
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