Pooh, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Dopo il concerto al Teatro al Castello, lunedì 24 e martedì 25 agosto i Pooh porteranno la loro musica al Teatro Antico di Taormina. In seguito, la formazione raggiungerà numerose altre città: da Paestum a Caserta passando per Macerata, Vigevano e Parma

pooh in concerto, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento live con il tour dei Pooh. Il 22 agosto Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli si esibiranno a Roccella Jonica. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attese le canzoni più amate. Nel corso degli anni il gruppo ha regalato grandi successi al pubblico: da Chi fermerà la musica a Noi due nel mondo e nell’anima passando per Piccola Katy, Dammi solo un minuto e Pensiero. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica