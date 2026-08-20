A quasi un mese dal 75º compleanno del compianto Robin Williams , scomparso l’11 agosto 2024 all’età di 63 anni, i suoi tre figli Zak, Zelda e Cody Williams hanno riattivato il suo account Instagram , con l’intenzione di onorare la memoria del padre e di combattere il “dilagante abuso dell’intelligenza artificiale” della sua immagine . “Siamo grati di vedere le nuove generazioni scoprire il suo lavoro, mentre i fan di lunga data continuano a celebrare la gioia che ha portato nelle loro vite”, hanno scritto i tre ragazzi in una dichiarazione congiunta pubblicata lunedì 17 agosto proprio sulla pagina Instagram dell’attore. “Con l’evoluzione della tecnologia, vogliamo che questo sia un luogo sicuro e affidabile dove le storie, le foto, i video e i ricordi condivisi riflettano la sua eredità con autenticità, calore e cura. Questo è il nostro modo di condividere il suo talento e il suo umorismo unici con il mondo, compresi i momenti che hanno fatto ridere noi e molti di voi, mentre ricordiamo la straordinaria vita e il lavoro di nostro padre. Continua a ispirarci e a deliziare le persone in tutto il mondo”.

LA FIGLIA: "COMBATTERE L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE"

“Credetemi, so che è un po’ strano”, ha aggiunto Zelda Williams, la figlia maggiore di Robin Williams, in una Story Instagram pubblicata sul suo account personale, dove ha inoltre riconosciuto che la riattivazione dell’account social del padre, che era inattivo dal 2014, potrebbe forse risultare “traumatico” per alcuni fan dell’attore Premio Oscar. “Trasformare quello spazio in un luogo dove le persone possano trovare clip e foto autentiche di lui è uno dei modi migliori che abbiamo trovato finora per combattere il dilagante abuso della sua voce e della sua immagine da parte dell'intelligenza artificiale su questa piattaforma”, ha concluso. La decisione dei tre figli è arrivata in un momento nel quale risulta sempre più frequente che la sempre maggiore e non autorizzata produzione di deepfake generati dall’intelligenza artificiale raffiguri celebrità sia vive, sia defunte, costringendo così i personaggi famosi stessi o i loro eredi a lottare per far sì che emergano invece le immagini reali. In passato, Zelda Williams aveva già contestato l’uso non autorizzato dell’immagine di suo padre. In particolare, lo scorso ottobre aveva chiesto alle persone che le avevano inviato video dell’attore creati con l’intelligenza artificiale di “smetterla di farlo a lui, a me, a tutti, punto e basta”, perché “è stupido, è uno spreco di tempo ed energie, e credetemi, NON è quello che lui avrebbe voluto”, aveva scritto all’epoca in una Story Instagram. “Vedere l'eredità di persone reali ridotta a “questo gli somiglia vagamente, quindi va bene così”, solo perché altre persone possano sfornare orribili sciocchezze su TikTok manipolandole come marionette, è snervante”. Nel 2023, durante lo sciopero del sindacato statunitense Screen Actors Guild, Zelda aveva inoltre definito i video creati con l’intelligenza artificiale e con la voce di suo padre “personalmente inquietanti”. All’epoca, aveva scritto: “Queste ricostruzioni sono, nella migliore delle ipotesi, una pallida imitazione di personaggi illustri, ma nella peggiore, un orrendo mostro di Frankenstein, assemblato con i peggiori aspetti di questo settore, anziché con ciò che dovrebbe rappresentare".