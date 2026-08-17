Gli Slipknot si sarebbero separati da Sid Wilson dopo quasi 30 anni

Gli Slipknot si sarebbero separati da Sid Wilson dopo quasi 30 anniMusica
Sid Wilson non farebbe più parte della band. Venerdì 14 agosto il gruppo ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram annunciando: “Con effetto immediato, gli Slipknot non saranno più associati a Sid Wilson. Gli auguriamo il meglio per i suoi progetti futuri”. Il gruppo ha velocemente rimosso il post
Sid Wilson e gli Slipknot avrebbero preso strade separate. Come rilanciato da People, la celebre band ha pubblicato un post, velocemente rimosso, annunciando la separazione dal musicista. Al momento la formazione statunitense non ha commentato la notizia.
slipknot, l’addio di sid wilson
Sid Wilson non farebbe più parte della band. Venerdì 14 agosto il gruppo ha pubblicato un post sul profilo Instagram che conta più di nove milioni di follower. La formazione ha dichiarato: “Con effetto immediato, gli Slipknot non saranno più associati a Sid Wilson”. Il gruppo ha proseguito: “Gli auguriamo il meglio per i suoi progetti futuri”. Pochi minuti dopo, la formazione ha velocemente rimosso il messaggio lasciando grande mistero.
Gli Slipknot e il musicista, membro dal 1997, non hanno commentato la notizia, quindi non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi. Stando a quanto pubblicato sul sito ufficiale della celebre formazione, al momento non risulterebbero eventi live in programma. Massimo riserbo sui progetti futuri della band. Inoltre, a inizio mese People ha confermato in esclusiva la separazione di Sid Wilson da Kelly Osbourne, madre del figlio Sidney.
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Per quasi trent’anni Sid Wilson ha fatto parte del gruppo scrivendo pagine importanti della storia della musica heavy metal. Nel 1999 gli Slipknot hanno pubblicato il loro album di debutto conquistando subito grande attenzione. Tra i lavori più celebri troviamo Iowa, Vol. 3: (The Subliminal Verses) e All Hope Is Gone. Per quanto riguarda i brani, citiamo Duality, Before I Forget, Psychosocial, Snuff, The Devil in I, Custer e Unsainted. Il gruppo conta attualmente più di sedici milioni di ascoltatori mensili su Spotify.
Nel corso degli anni gli Slipknot hanno conquistato anche il favore della critica, ricordiamo la vittoria della statuetta nella categoria Best Metal Performance per Before I Forget alla 48esima edizione dei Grammy Awards.
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