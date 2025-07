Sid Wilson al live dei Black Sabbath si propone a Kelly Osbourne

Un momento intimo, emozionante e dal sapore rock and roll: Sid Wilson, DJ degli Slipknot, ha chiesto a Kelly Osbourne di sposarlo durante l’ultima, storica esibizione dei Black Sabbath a Birmingham. È successo lo scorso 5 luglio, nel backstage del concerto-evento Back to the Beginning al Villa Park, dove Ozzy Osbourne ha salutato per sempre il pubblico con la formazione originale della sua band.

La proposta è arrivata lontano dai riflettori del palco, ma non è rimasta privata: Kelly ha pubblicato il video su Instagram, con la frase semplice e diretta: “Oh and this happened yesterday!” ("Oh, e questo è successo ieri")

Nel filmato si vede Sid inginocchiarsi davanti a Kelly e dirle: “Kelly, you know I love you more than anything in the world… Nothing would make me happier than to spend the rest of my life with you" (“Kelly, sai che ti amo più di ogni altra cosa al mondo… Niente mi renderebbe più felice che trascorrere il resto della mia vita con te"). La risposta è stata un sì, tra le lacrime e gli applausi di amici, famiglia e dello stesso Ozzy Osbourne, che ha commentato – in pieno stile Prince of Darkness – con un ironico: “F**k off, you’re not marrying my daughter!" ("Vaff..., non sposerai mia figlia!").