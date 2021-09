Vended, la band dei figli degli Slipknot, ecco il singolo di debutto

La formazione viene completata da altri tre componenti che non sono figli d'arte (o perlomeno non dell'arte heavy metal degli Slipknot), ossia il bassista Jeremiah Pugh e i chitarristi Cole Espeland e Connor Grodzicki. La band ha appena dato alle stampe il primo singolo con cui debutta ufficialmente nel mondo delle sette note, seguendo le orme dei genitori membri della famosa band mascherata di heavy metal. Il brano si intitola “Asylum” e potete ascoltarlo nei video che trovate in fondo a questo articolo.

Buon sangue non mente, infatti i figli degli Slipknot hanno messo su una band di tutto rispetto di cui i loro papà possono dirsi soddisfatti. Stiamo parlando dei Vended , il gruppo musicale formatosi nel febbraio del 2018 che vede come frontman Griffin Parker Taylor (il figlio diciannovenne del leader degli Slipknot , Corey Taylor) e come batterista Simon Crahan (il figlio diciassettenne del percussionista della celebre band, Shawn “Clown” Crahan).

La prima esibizione dei Vended in qualità di gruppo headliner di un concerto è avvenuta nel marzo 2021 sul palco del locale Vaudeville Mews di Des Moines, Iowa, la città in cui i membri del gruppo sono nati (che è anche la città natale degli Slipknot). Il leader dei Vended è Griffin Parker Taylor, il figlio diciannovenne che nel 2002 il frontman degli Slipknot (e del gruppo di alternative metal Stone Sour), Corey Taylor, ha avuto dalla sua ex moglie Scarlett Stone. Alla batteria troviamo il figlio di Shawn “Clown” Crahan, che come il collega Griffin ha scelto lo strumento di papà, anch'egli percussionista. E come il padre, fa paura con quel doppio pedale suonato a una velocità che sembra disumana! Ascoltare per credere. Anzi: per non credere...

La prima volta in cui si sono esibiti di fronte a un vasto pubblico lo hanno fatto davanti a un pubblico virtuale: nel 2020 hanno preso parte al festival online "Pulse Of The Maggots" del Knotfest, la kermesse musicale organizzata proprio dagli Slipknot (ricordiamo ancora una volta che il frontman e il batterista dei Vended sono i figli dei rispettivi frontman e batterista degli Slipknot, se ancora non fosse passata questa cosa. Sarcasmo).

Gli Slipknot



Per chi non lo sapesse, gli Slipknot sono tra i più celebri gruppi musicali heavy metal della storia.

Si sono formati nel 1995 a Des Moines, nell'Iowa (Stati Uniti).

A chi il nome di questa città non suonasse nuovo, gli spieghiamo subito perché:è a Des Moines che si tenne il concerto passato alla storia come quello in cui Ozzy Osbourne si mangiò un pipistrello sul palco. Era il 20 gennaio 1982 e Ozzy salì sul palco del Veterans Memorial Auditorium di Des Moines durante il suo tour "Diary of a Madman". L'allora 33enne Ozzy Osbourne, davanti a un pubblico di 5.000 persone, colse un pipistrello lanciato sul palco e lo addentò, morsicandogli la testa. Il resto è storia. Storia del rock e storia dei vaccini. L'importanza dei vaccini fa sempre capolino, in questo caso l'antirabbica per cui Ozzy e noi tutti dobbiamo ringraziare Louis Pasteur...



Ma tornando agli Slipknot, sono famosi anche per come si presentano sul palco e durante tutte le apparizioni ufficiali: ogni membro della band indossa una maschera ispirata ai classici dell'horror, che di solito viene modificata oppure cambiata all'uscita di un nuovo disco. Non solo il volto coperto dalle maschere è tra i tratti distintivi di questa band: anche le tute numerate da 0 a 8.

Se ve lo state chiedendo, no: i loro figli non indossano maschere né tute numerate quando suonano con i Vended...



Gli Slipknot sono uno dei gruppi più famosi della scena nu metal. La loro musica mescola il metal classico con i filoni del trash, death e groove metal.

Durante la loro carriera (che non osiamo definire rosea perché darkettoni come sono loro se la prenderebbero a male) hanno dato alle stampe sei album in studio, debuttando nel 1999 con il disco intitolato come la band, "Slipknot".

Nel 2001 hanno omaggiato il loro stato dando alle stampe la seconda fatica discografica dal titolo "Iowa". Il 2004 è l'anno di "Vol. 3: (The Subliminal Verses)", seguito quattro anni più tardi da "All Hope Is Gone".

Nel 2014 è uscito ".5: The Gray Chapter" (il puntino prima del 5 non è un errore di battitura: il disco si intitola proprio così, per la gioia di chi ha un negozio di dischi e deve impilare gli album in ordine alfabetico...) mentre l'ultimo album della loro discografia attuale risale al 2019 ed è "We Are Not Your Kind".