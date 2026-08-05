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Giorgia a Ostuni, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel novembre dello scorso anno Giorgia ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico G, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo Mangio troppa cioccolata, Girasole, Senza ali e Dietro le apparenze

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Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Giorgia. Il 6 agosto l’artista porterà la sua voce inconfondibile al pubblico di Ostuni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

giorgia, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo a Santa Maria del Cedro, giovedì 6 agosto Giorgia (FOTO) si esibirà al Foro Boario Ostuni. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi grandi successi: da La cura per me a Gocce di memoria passando per Di sole e d’azzurro. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:

  • L’unica / I Feel Love / Senza confine 
  • E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza
  • Gocce di memoria
  • Vivi davvero
  • Carillon
  • Oronero
  • Corpi celesti / Purple Rain
  • Come saprei
  • Sabbie mobili
  • Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
  • Spirito libero / I feel for you
  • Paradossale
  • Io fra tanti
  • Se mi vuoi
  • Girasole
  • Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature
  • La gatta (sul tetto)
  • Di sole e d’azzurro
  • Come neve
  • Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love
  • La cura per me
  • Tu mi porti su
  • E poi
  • Golpe

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Dopo una pausa di alcune settimane, il 17 settembre Giorgia darà il via all’ultima parte della tournée con lo spettacolo in programma al Palazzo del Turismo di Jesolo. In seguito, l’artista sarà in concerto alla Reggia di Caserta, al Palazzo dello Sport di Roma, all’Arena di Verona e all’Unipol Dome di Milano. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli show in programma:

  • 17 settembre, Jesolo - Palazzo del Turismo
  • 21 settembre, Caserta - Reggia di Caserta
  • 24 settembre - Roma - Palazzo dello Sport
  • 28 settembre, Verona - Arena di Verona
  • 3 ottobre, Milano - Unipol Dome

 

Nel novembre dello scorso anno Giorgia ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico G, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo Mangio troppa cioccolata, Girasole, Senza ali e Dietro le apparenze.

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