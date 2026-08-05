Giorgia a Ostuni, la possibile scaletta del concerto

Nel novembre dello scorso anno Giorgia ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico G, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo Mangio troppa cioccolata, Girasole, Senza ali e Dietro le apparenze

giorgia, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo a Santa Maria del Cedro, giovedì 6 agosto Giorgia (FOTO) si esibirà al Foro Boario Ostuni. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi grandi successi: da La cura per me a Gocce di memoria passando per Di sole e d’azzurro. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:

L’unica / I Feel Love / Senza confine

E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza

Gocce di memoria

Vivi davvero

Carillon

Oronero

Corpi celesti / Purple Rain

Come saprei

Sabbie mobili

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Spirito libero / I feel for you

Paradossale

Io fra tanti

Se mi vuoi

Girasole

Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature

La gatta (sul tetto)

Di sole e d’azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love

La cura per me

Tu mi porti su

E poi

Golpe