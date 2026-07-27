Pooh, la possibile scaletta del concerto a Lucca

Dopo alcune settimane di pausa, il 19 agosto Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli riprenderanno il tour con lo spettacolo in scena ad Apricena. Previsti concerti in molte altre città: da Taormina a Caserta passando per Paestum, Macerata, Vigevano, Brescia e Parma

lucca summer festival, la possibile scaletta dei pooh

Domenica 26 luglio i Pooh si sono esibiti sul palco del Teatro di Verdura di Palermo. Dopo lo spettacolo, il gruppo ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ci sono città che sanno accoglierti, e poi c’è Palermo. Ancora una volta ci avete fatto sentire a casa, regalandoci un abbraccio immenso, pieno di affetto, passione ed entusiasmo. È stato un concerto intenso, 'caloroso' in tutti i sensi: il caldo della serata era importante, ma non è riuscito a superare quello del vostro cuore. Cantare insieme a voi, in una delle città più affascinanti del Mediterraneo, è stata un’emozione che porteremo con noi a lungo”.

Il 29 luglio Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli riprenderanno il tour con lo show inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica