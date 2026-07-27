Pooh, la possibile scaletta del concerto a Lucca

Dopo alcune settimane di pausa, il 19 agosto Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli riprenderanno il tour con lo spettacolo in scena ad Apricena. Previsti concerti in molte altre città: da Taormina a Caserta passando per Paestum, Macerata, Vigevano, Brescia e Parma
Mercoledì 29 luglio i Pooh riprenderanno il tour con lo spettacolo in programma al Lucca Summer Festival. Attesi i grandi successi del gruppo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
lucca summer festival, la possibile scaletta dei pooh
Domenica 26 luglio i Pooh si sono esibiti sul palco del Teatro di Verdura di Palermo. Dopo lo spettacolo, il gruppo ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ci sono città che sanno accoglierti, e poi c’è Palermo. Ancora una volta ci avete fatto sentire a casa, regalandoci un abbraccio immenso, pieno di affetto, passione ed entusiasmo. È stato un concerto intenso, 'caloroso' in tutti i sensi: il caldo della serata era importante, ma non è riuscito a superare quello del vostro cuore. Cantare insieme a voi, in una delle città più affascinanti del Mediterraneo, è stata un’emozione che porteremo con noi a lungo”.
Il 29 luglio Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli riprenderanno il tour con lo show inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Dopo alcune settimane di pausa, il 19 agosto i Pooh (FOTO) riprenderanno il tour con lo spettacolo in scena ad Apricena. Previsti concerti in molte altre città: da Taormina a Caserta passando per Paestum, Macerata, Vigevano, Brescia e Parma. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba
- 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
- 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello
- 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
- 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi
- 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose
- 1 settembre – Macerata, Sferisterio
- 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
- 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
- 7 settembre - Parma, Parco Ducale
- 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
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