Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Lucca

Dopo lo show di Lucca, Zucchero ripartirà alla volta dell’Europa con i numerosi concerti in programma nei prossimi mesi. Inoltre, nel 2027 l'artista sarà protagonista del grande evento “Baila 25th San Siro - Under the Moonlight IL GRAN FINALE” in scena il 19 giugno nello stadio milanese
Ultimo appuntamento con la tournée di Zucchero. Il 16 luglio il cantautore (FOTO) si esibirà al Lucca Summer Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso concerto della voce di Baila (Sexy thing): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
lucca summer festival, la possibile scaletta del concerto di Zucchero
Dopo l’appuntamento allo stadio Franco Scoglio di Messina, giovedì 16 luglio Zucchero concluderà il tour con lo show inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Palco allestito nell’Area Mura Storiche. Stando a quanto cominciato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i brani più amati della discografia dell’artista. Queste le canzoni eseguite lunedì 6 luglio al concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna:
- SPIRITO NEL BUIO
- MUSIC IN ME
- IL MARE
- IRUBEN ME
- MENTA E ROSMARINO
- PANE E SALE
- PARTIGIANO REGGIANO
- SOLO UNA SANA E CONSAPEVOLE LIBIDINE SALVA IL GIOVANE DALLO STRESS E DALL’AZIONE CATTOLICA
- DUNE MOSSE
- SCINTILLE
- FACILE
- LOVE AGAIN
- BLUE
- VEDO NERO
- BAILA
- UN SOFFIO CALDO
- UN PICCOLO AIUTO-OCCHI-DINDONDIO-DONNE
- MISERERE
- Disco inferno (band only)
- Jumping jack flash (band only)
- Honky Tonk Train Blues (band only)
- IL VOLO
- DIAMANTE
- COSÌ CELESTE
- PER COLPA DI CHI
- DIAVOLO IN ME
- HEY MAN
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Dopo lo show di Lucca, Zucchero ripartirà alla volta dell’Europa con i numerosi concerti in programma nei prossimi mesi. Previsti spettacoli in numerose nazioni: dall’Albania all’Estonia passando per la Spagna, la Danimarca e la Svezia. Inoltre, il prossimo anno l'artista sarà protagonista del grande evento “Baila 25th San Siro - Under the Moonlight IL GRAN FINALE” in scena il 19 giugno nello stadio milanese. Questo il calenedario con tutti i dettagli dell tournèe europea:
- 18.07.2026 - Wolfsburg, DE - Autostadt Sommerfestival
- 21.07.2026 - Tirana, AL - Olympic Running Track
- 26.07.2026 - Sallent De Gallego (Huesca), ES - Festival Pirineos Sur
- 28.07.2026 - Marbella, ES - Starlite Festival
- 31.07.2026 - Santa Susana (Barcelona), ES - Festival Mar D’Estiu
- 23.09.2026 - Madrid, ES - Principe Pio
- 24.09.2026 - Pamplona, ES - Teatro Baluarte
- 27.09.2026 - Valencia, ES - Palau De Les Arts
- 29.09.2026 - Barcelona, ES - Palau De La Musica
- 17.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 18.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 21.10.2026 - Stockholm, SE - Cirkus
- 22.10.2026 - Oslo, NO - Sentrum Scene
- 26.10.2026 - Helsinki, FI - House Of Culture
- 27.10.2026 - Tampere, FI - Tampere Hall
- 29.10.2026 - Tallinn, EE - Alexela Concerthouse
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