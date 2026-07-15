RDS Summer Festival 2026, tutti i cantanti in scaletta

Introduzione
Secondo appuntamento con l’RDS Summer Festival. Tra gli artisti attesi troviamo Anna, Benji e Fede, Emma, Mr. Rain, Noemi, Sarah Toscano e Tommaso Paradiso. Lo spettacolo, svoltosi dal 14 giugno al 4 luglio in quattro città, ha collezionato oltre 100.000 presenze
Quello che devi sapere
RSD Summer Festival, il secondo appuntamento
Lo show, svoltosi dal 14 giugno al 4 luglio, ha toccato quattro città: Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias. I nomi della musica italiana e internazionale hanno regalato momenti di grande spettacolo. In totale presenti oltre 100.000 persone.
Anna
Fresca dell’uscita del nuovo album Million Dollar Babe, la giovene rapper sta conquistando le classifiche con il tormentone White Girl Wasted. Dopo la tournée estiva in partenza ad agosto, il 28 novembre l’artista darà il via al tour nei palazzetti con lo spettacolo in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.
Benji e Fede
Annunciati anche Benji e Fede. Nel corso degli anni il duo ha regalato numerosi successi al pubblico, ricordiamo Lunedì, Amore Wi-Fi, Moscow Mule, Universale, Dove e quando, Magnifico difetto e Musica animale.
Cioffi
Quest’estate Cioffi sta facendo ballare il pubblico con la canzone Carmela, arrivata a oltre 50.000 streaming su Spotify. Tra i suoi brani più popolari troviamo Bogotà, Farfalle (nello stomaco) con Noemi e Sola (ti amo).
Emma
In queste settimane la cantautrice è impegnata con la tournée estiva in chiusura il 9 settembre con il concerto in programma all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Tra i suoi successi citiamo Apnea, L’amore non mi basta, Dimentico tutto, Mezzo mondo e La mia città.
Gaia
Nel marzo dello scorso anno Gaia ha pubblicato il suo nuovo album Rosa dei venti contenente anche il brano Chiamo io chiami tu presentato in gara all’edizione 2025 del Festival di Sanremo.
J-Ax
A febbraio il rapper è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando il brano Italia Starter Pack in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Madame
Reduce dall’uscita dell’album Disincanto, a novembre la cantautrice sarà in concerto in numerosi club italiani. Appuntamento a Nonantola, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna.
Merk & Kremont
Merk & Kremont sono tra i protagonisti di questa estate con il brano Partenope in collaborazione con Serena Brancale e i The Kolors. Tra i brani della loro discografia ricordiamo Un altro mondo con Tananai e Marracash, Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo, Oceanica con Lorenzo Jovanotti.
Mr. Rain
Nel 2024 l’artista ha lanciato il suo ultimo album Pianeta di Miller, certificato disco d’oro. All’interno anche i singoli Supereroi, Un milione di notti con Clara e Due altalene.
Nico Santos
Attualmente l’artista vanta oltre due milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Tra le sue canzoni più celebri citiamo Body e Rooftop.
Noemi
A maggio l’artista (FOTO) ha pubblicato il brano Tu cosa fai questa sera con Vito Salamanca. Tra i suoi successi più recenti troviamo Bianca, Oh ma con Rocco Hunt, Non sono io e Se t’innamori muori.
Sarah Toscano
Dopo aver trionfato al talent-show Amici di Maria De Filippi, Sarah Toscano si è affermata come una delle artiste più promettenti della scena discografica italiana. Nell’ottobre dello scorso anno la cantante ha pubblicato il suo primo album Met Gala contenente anche i brani Amarcord, Tacchi (fra le dita) e Maledetto ti amo.
Tommaso Paradiso
Infine, chiudiamo con Tommaso Paradiso. A febbraio il cantautore ha debuttato in gara con il brano I Romantici al Festival di Sanremo. In queste settimane l’artista sta girando l’Italia con la tournée estiva.