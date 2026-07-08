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Bad Bunny in concerto a Milano, gli ospiti che potremmo vedere sul palco

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il doppio appuntamento in programma alla Strawberry Arena di Stoccolma e lo show in scena allo stadio Nazionale di Varsavia, il 17 e il 18 luglio l’artista arriverà finalmente in Italia. La voce di Baile Inolvidable si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano

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Grande attesa per il doppio appuntamento di Bad Bunny all’Ippodromo SNAI La Maura. Venerdì 17 e sabato 18 luglio il cantante portoricano (FOTO) si esibirà sul palco del capoluogo meneghino. Attese decine di migliaia di persone. Massimo riserbo sui nomi dei vip presenti all’interno della celebre Casita.

bad bunny, attesa per i concerti milanesi

 

In queste settimane Bad Bunny è impegnato con gli ultimi concerti del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Dopo il doppio appuntamento in programma alla Strawberry Arena di Stoccolma e lo show in scena allo stadio Nazionale di Varsavia, il 17 e il 18 luglio l’artista arriverà finalmente in Italia. La voce di Baile Inolvidable si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Nel corso delle varie tappe della tournée Bad Bunny ha ospitato numerosi vip all’interno della celebre Casita, ricostruzione di una tradizionale casa portoricana. Ricordiamo Penélope Cruz, Chiara Ferragni e Salma Hayek.

 

A pochi giorni dagli appuntamenti italiani, massima curiosità sulle celebrities presenti ai concerti meneghini. Star della moda o cantanti? Restando sulla scena latina, Fred De Palma e Samurai Jay sembrerebbero essere i nomi più quotati. Attenzione anche al mondo del rap e della trap: da Anna a Sfera Ebbasta passando per Shiva e Lazza. Occhi puntati anche su Laura Pausini, fresca della pubblicazione della cover di Turista, brano contenuto proprio nell’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Dopo i due concerti milanesi, Bad Bunny chiuderà la tournée mondiale con lo show in programma allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

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Al momento Bad Bunny non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei due appuntamenti milanesi. Attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vincitore delle statuette Album of the Year e Best Música Urbana Album alla 68esima edizione dei Grammy Awards. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 5 luglio al concerto alla Paris La Défense Arena:

  • LA MuDANZA
  • Callaíta
  • PIToRRO DE COCO
  • WELTiTA
  • TURiSTA
  • Baile Inolvidable
  • NUEVAYoL
  • VeLDÁ
  • Tití Me Preguntó
  • Neverita
  • Si Veo a Tu Mamá
  • VOY A LLeVARTE PA PR
  • Me porto bonito
  • No Me Conoce
  • Bichiyal
  • Yo Perreo Sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • COMO UN BEBÉ
  • QUE PRETENDES
  • La Canción
  • Mi Gente
  • Loco contigo
  • Que Calor
  • In da Getto
  • CAFé CON RON
  • Ábreme paso
  • Ojitos lindos
  • Dakiti
  • El Apagón
  • DTMF
  • EoO

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