Dopo il doppio appuntamento in programma alla Strawberry Arena di Stoccolma e lo show in scena allo stadio Nazionale di Varsavia, il 17 e il 18 luglio l’artista arriverà finalmente in Italia. La voce di Baile Inolvidable si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano

bad bunny, attesa per i concerti milanesi

In queste settimane Bad Bunny è impegnato con gli ultimi concerti del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Dopo il doppio appuntamento in programma alla Strawberry Arena di Stoccolma e lo show in scena allo stadio Nazionale di Varsavia, il 17 e il 18 luglio l’artista arriverà finalmente in Italia. La voce di Baile Inolvidable si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Nel corso delle varie tappe della tournée Bad Bunny ha ospitato numerosi vip all’interno della celebre Casita, ricostruzione di una tradizionale casa portoricana. Ricordiamo Penélope Cruz, Chiara Ferragni e Salma Hayek.

A pochi giorni dagli appuntamenti italiani, massima curiosità sulle celebrities presenti ai concerti meneghini. Star della moda o cantanti? Restando sulla scena latina, Fred De Palma e Samurai Jay sembrerebbero essere i nomi più quotati. Attenzione anche al mondo del rap e della trap: da Anna a Sfera Ebbasta passando per Shiva e Lazza. Occhi puntati anche su Laura Pausini, fresca della pubblicazione della cover di Turista, brano contenuto proprio nell’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Dopo i due concerti milanesi, Bad Bunny chiuderà la tournée mondiale con lo show in programma allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.