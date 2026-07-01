Bad Bunny e Gabriela Berlingeri insieme a Wimbledon, le voci sul ritorno di fiammaSpettacolo
La superstar portoricana e la designer di gioielli avevano avuto una relazione dal 2017 al 2022. I fan più attenti hanno notato che, negli ultimi mesi, lei ha sostenuto lui ai Grammy Awards, all'Halftime Show del Super Bowl e durante il tour mondiale. Sono solo amici o hanno ritrovato un'intesa?
Bad Bunny e Gabriela Berlingeri sono stati avvistati insieme sugli spalti del torneo di Wimbledon e, subito, le voci su un presunto riavvicinamento di coppia si sono fatte insistenti. La superstar portoricana e la designer di gioielli avevano infatti avuto una relazione dal 2017 al 2022 e ora, il 29 giugno 2026 hanno trascorso con grande discrezione qualche ora seduti vicini, senza però scambiarsi né gesti d’affetto, né baci, ma solo chiacchiere e sorrisi.
ritorno di fiamma o solo amici?
Si tratta della prima apparizione ufficiale insieme dopo la rottura, anche se i fan più attenti avevano già notato che Berlingeri aveva sostenuto il cantante durante i Grammy Awards, dove lui aveva trionfato grazie all’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, e, in seguito, aveva anche assistito all’acclamato Halftime Show del Super Bowl 2026. Poco dopo, i due erano stati immortalati insieme a Buenos Aires, in Argentina, proprio prima dei concerti di Bad Bunny, ed erano stati poi avvistati durante una romantica giornata in spiaggia in Australia. Da allora, Gabriela aveva accompagnato sempre con discrezione il tour dell’ex fidanzato, comparendo nelle stesse città dei concerti ma senza che nessuno dei due condividesse sui social foto o video reciproci. Tuttavia, la corrispondenza dei luoghi, dal dietro le quinte alle destinazioni di viaggio, hanno fatto insospettire i fan. Solo pochi giorni fa, poi, la coppia era stata fotografata insieme a Düsseldorf, in Germania, e aveva fatto intensificare ancora di più le speculazioni su un loro possibile ritorno di fiamma o, quantomeno, di un riavvicinamento come amici. Del resto, Bad Bunny e Gabriela Berlingeri, che si erano conosciuti a Porto Rico nel 2017 e si erano separati in silenzio alla fine del 2022, avevano sempre coltivato una reciproca stima: anche dopo la rottura, il cantante ha sempre considerato la donna una delle sue amiche e collaboratrici più care, che nel corso della sua carriera è peraltro rimasta coinvolta in diversi suoi progetti creativi.
I VIP AI CONCERTI DI BAD BUNNY, DA NOVAK DJOKOVIC A MARGOT ROBBIE
Bad Bunny e Gabriela Berlingeri sono apparsi sugli spalti del torneo di Wimbledon dopo che il tennista serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 titoli del Grande Slam, ha partecipato al concerto dell’artista al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Non è raro, infatti, che la superstar portoricana sia “il cantante preferito della tua celebrity preferita”, anzi. Tra il pubblico composto da migliaia di spettatori compare spesso un numero record di vip, avvistati anche dentro la celebre Casita. La tappa londinese, in particolare, è stata seguita e apprezzata da celebrità come Salma Hayek e la figlia Valentina Pinault, Joe Jonas e Ncuti Gatwa, Margot Robbie, Adele e Romeo Beckham. Il 17 e il 18 luglio 2026 il cantante approderà in concerto anche in Italia, nello specifico all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, e anche lì attirerà certamente vip nostrani che ne apprezzano la voce, le coreografie e la personalità, tutti elementi che nel 2026 gli hanno fatto non solo conquistare il Grammy Award per il Miglior album dell’anno con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ma che gli hanno anche permesso di coinvolgere un numero sempre più crescente di fan e di successi in tutto il mondo, tra dischi e show destinati a segnare la storia della musica.
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