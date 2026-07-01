La superstar portoricana e la designer di gioielli avevano avuto una relazione dal 2017 al 2022. I fan più attenti hanno notato che, negli ultimi mesi, lei ha sostenuto lui ai Grammy Awards, all'Halftime Show del Super Bowl e durante il tour mondiale. Sono solo amici o hanno ritrovato un'intesa?

Bad Bunny e Gabriela Berlingeri sono stati avvistati insieme sugli spalti del torneo di Wimbledon e, subito, le voci su un presunto riavvicinamento di coppia si sono fatte insistenti. La superstar portoricana e la designer di gioielli avevano infatti avuto una relazione dal 2017 al 2022 e ora, il 29 giugno 2026 hanno trascorso con grande discrezione qualche ora seduti vicini, senza però scambiarsi né gesti d’affetto, né baci, ma solo chiacchiere e sorrisi.

ritorno di fiamma o solo amici?

Si tratta della prima apparizione ufficiale insieme dopo la rottura, anche se i fan più attenti avevano già notato che Berlingeri aveva sostenuto il cantante durante i Grammy Awards, dove lui aveva trionfato grazie all’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, e, in seguito, aveva anche assistito all’acclamato Halftime Show del Super Bowl 2026. Poco dopo, i due erano stati immortalati insieme a Buenos Aires, in Argentina, proprio prima dei concerti di Bad Bunny, ed erano stati poi avvistati durante una romantica giornata in spiaggia in Australia. Da allora, Gabriela aveva accompagnato sempre con discrezione il tour dell’ex fidanzato, comparendo nelle stesse città dei concerti ma senza che nessuno dei due condividesse sui social foto o video reciproci. Tuttavia, la corrispondenza dei luoghi, dal dietro le quinte alle destinazioni di viaggio, hanno fatto insospettire i fan. Solo pochi giorni fa, poi, la coppia era stata fotografata insieme a Düsseldorf, in Germania, e aveva fatto intensificare ancora di più le speculazioni su un loro possibile ritorno di fiamma o, quantomeno, di un riavvicinamento come amici. Del resto, Bad Bunny e Gabriela Berlingeri, che si erano conosciuti a Porto Rico nel 2017 e si erano separati in silenzio alla fine del 2022, avevano sempre coltivato una reciproca stima: anche dopo la rottura, il cantante ha sempre considerato la donna una delle sue amiche e collaboratrici più care, che nel corso della sua carriera è peraltro rimasta coinvolta in diversi suoi progetti creativi.