Fenomeno Bad Bunny, come lo slang caraibico ha conquistato il pianeta
Non parla inglese sul palco, non ha mai attenuato il suo accento portoricano e non ha rinunciato alle proprie radici per conquistare il mercato globale. Eppure Bad Bunny è oggi una delle più grandi star della musica mondiale. In attesa delle date milanesi di luglio, lo abbiamo visto dal vivo a Düsseldorf, in Germania: il fenomeno va ben oltre il reggaeton e i record di streaming. Il segreto del suo successo risiede nella capacità di trasformare lingua, identità e appartenenza culturale in un linguaggio universale
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