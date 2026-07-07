OneRepublic, la possibile scaletta del concerto ad Asti

Dopo lo show inserito nel cartellone di Asti Musica, gli OneRepublic saranno protagonisti di altri due appuntamenti live in Italia: venerdì 10 luglio a Bassano del Grappa e domenica 12 luglio al Rock in Roma
Il 9 luglio gli OneRebublic si esibiranno ad Asti. In seguito, la formazione sarà in concerto a Bassano del Grappa e a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento di Asti Musica: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
onerepublic ad asti, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento con Asti Musica. Giovedì 9 luglio la ricca rassegna estiva ospiterà gli OneRepublic, guidati dalla voce di Ryan Tedder. Stando a quando riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.30. Come comunicato dalla pagina Instagram del festival, lo spettacolo si svolgerà in Piazza Alfieri. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi del gruppo statunitense. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite sabato 4 luglio al concerto di Dublino:
- Secrets
- Good Life
- Stop and Stare
- Halo
- Bleeding Love
- Burn
- Maps
- Rumor Has It
- Apologize
- I Ain’t Worried
- I Lived
- Counting Stars
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Dopo il concerto di Asti, gli OneRepublic saranno protagonisti di altri due appuntamenti live in Italia: venerdì 10 luglio a Bassano del Grappa e domenica 12 luglio al Rock in Roma. Nel corso degli anni gli OneRepublic si sono affermati tra i gruppi più amati e di maggior successo a livello internazionale. Dopo il debutto con il singolo Apologize in collaborazione con Timbaland, la formazione ha scalato le classifiche con numerose hit: da All the Right Moves a Good Life passando per Counting Stars, Love Runs Out e Rescue Me. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali If I Lose Myself con Alesso. Per quanto riguarda gli album, ricordiamo Native uscito nel marzo del 2013. Inoltre, gli OneRepublic vantano anche la candidatura nella categoria Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocal alla 51esima edizione dei Grammy Awards.
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