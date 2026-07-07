OneRepublic, la possibile scaletta del concerto ad Asti

Dopo lo show inserito nel cartellone di Asti Musica, gli OneRepublic saranno protagonisti di altri due appuntamenti live in Italia: venerdì 10 luglio a Bassano del Grappa e domenica 12 luglio al Rock in Roma

Il 9 luglio gli OneRebublic si esibiranno ad Asti. In seguito, la formazione sarà in concerto a Bassano del Grappa e a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento di Asti Musica : dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Nuovo appuntamento con Asti Musica. Giovedì 9 luglio la ricca rassegna estiva ospiterà gli OneRepublic, guidati dalla voce di Ryan Tedder . Stando a quando riportato dal sito di Ticketone , il concerto avrà inizio alle ore 21.30 . Come comunicato dalla pagina Instagram del festival, lo spettacolo si svolgerà in Piazza Alfieri . Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi del gruppo statunitense. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite sabato 4 luglio al concerto di Dublino:

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Dopo il concerto di Asti, gli OneRepublic saranno protagonisti di altri due appuntamenti live in Italia: venerdì 10 luglio a Bassano del Grappa e domenica 12 luglio al Rock in Roma. Nel corso degli anni gli OneRepublic si sono affermati tra i gruppi più amati e di maggior successo a livello internazionale. Dopo il debutto con il singolo Apologize in collaborazione con Timbaland, la formazione ha scalato le classifiche con numerose hit: da All the Right Moves a Good Life passando per Counting Stars, Love Runs Out e Rescue Me. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali If I Lose Myself con Alesso. Per quanto riguarda gli album, ricordiamo Native uscito nel marzo del 2013. Inoltre, gli OneRepublic vantano anche la candidatura nella categoria Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocal alla 51esima edizione dei Grammy Awards.