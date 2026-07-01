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Olly, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Nel 2027 Olly tornerà in concerto con l’attesa tournée negli stadi. L’11 giugno l’artista darà il via allo show con l’appuntamento in programma a Trieste. Previsti spettacoli in numerose città: Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari, Messina e Padova

Dopo gli appuntamenti di Genova e Roma, il 3 luglio Olly sarà in concerto in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Polvere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

olly, la possibile scaletta

 

A giugno Olly è stato protagonista di tre appuntamenti live allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Successivamente, l’artista ha annunciato l’uscita di Tutta vita - Live (Stadio Luigi Ferraris) raccontando sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower: “Ancora devo riprendermi da tutto questo... ci metterò un po’ e va bene così. Queste sere saranno indelebili per noi e volevo che ne rimanesse traccia per tutti. Sono felicissimo di dirvi che queste tre date diventeranno un album”. Dopo i concerti di Genova, martedì 30 giugno Olly ha portato la sua musica sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rock in Roma.

 

Venerdì 3 luglio Olly sarà in concerto in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato dal sito di Radio Deejay, queste le canzoni eseguite alla prima data di Genova:

  • Intro
  • È festa
  • Quei ricordi là
  • Il brivido della vita
  • Una vita
  • Un’altra volta
  • Paranoie
  • A noi non serve far l’amore
  • Occhi color mare
  • La lavatrice si è rotta
  • A squarciagola
  • L’anima balla / Ho voglia di te / Fammi morire
  • Set acustico (Quando piove / Hai fatto bene / Polvere / Bianca / Mi sono innamorato di te / L’amore va / Noi che / Sopra la stessa barca / Come noi non c’è nessuno)
  • Depresso fortunato
  • Scarabocchi
  • Balorda nostalgia
  • Cantilene
  • I cantieri del Giappone
  • Questa domenica
  • Buon trasloco
  • Così così
  • Il campione
  • Devastante
  • Menomale che c’è il mare / Il pescatore (cover di Fabrizio De André)

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Nel 2027 Olly tornerà in concerto con l’attesa tournée negli stadi. L’11 giugno l’artista darà il via allo show con l’appuntamento in programma a Trieste. Previsti spettacoli in numerose città: Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari, Messina e Padova. Questo il calendario del tour del prossimo anno:

  • 11 GIUGNO - Trieste
  • 16 GIUGNO - Torino
  • 19 GIUGNO - Bologna
  • 23 GIUGNO - Milano
  • 28 GIUGNO - Roma
  • 03 LUGLIO - Bari
  • 06 LUGLIO - Messina
  • 10 LUGLIO - Padova

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