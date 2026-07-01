Olly, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Dopo gli appuntamenti di Genova e Roma, il 3 luglio Olly sarà in concerto in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Polvere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

olly, la possibile scaletta

A giugno Olly è stato protagonista di tre appuntamenti live allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Successivamente, l’artista ha annunciato l’uscita di Tutta vita - Live (Stadio Luigi Ferraris) raccontando sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower: “Ancora devo riprendermi da tutto questo... ci metterò un po’ e va bene così. Queste sere saranno indelebili per noi e volevo che ne rimanesse traccia per tutti. Sono felicissimo di dirvi che queste tre date diventeranno un album”. Dopo i concerti di Genova, martedì 30 giugno Olly ha portato la sua musica sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rock in Roma.

Venerdì 3 luglio Olly sarà in concerto in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato dal sito di Radio Deejay, queste le canzoni eseguite alla prima data di Genova:

Intro

È festa

Quei ricordi là

Il brivido della vita

Una vita

Un’altra volta

Paranoie

A noi non serve far l’amore

Occhi color mare

La lavatrice si è rotta

A squarciagola

L’anima balla / Ho voglia di te / Fammi morire

Set acustico (Quando piove / Hai fatto bene / Polvere / Bianca / Mi sono innamorato di te / L’amore va / Noi che / Sopra la stessa barca / Come noi non c’è nessuno)

Depresso fortunato

Scarabocchi

Balorda nostalgia

Cantilene

I cantieri del Giappone

Questa domenica

Buon trasloco

Così così

Il campione

Devastante

Menomale che c’è il mare / Il pescatore (cover di Fabrizio De André)