Olly, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Nel 2027 Olly tornerà in concerto con l’attesa tournée negli stadi. L’11 giugno l’artista darà il via allo show con l’appuntamento in programma a Trieste. Previsti spettacoli in numerose città: Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari, Messina e Padova
Dopo gli appuntamenti di Genova e Roma, il 3 luglio Olly sarà in concerto in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Polvere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
olly, la possibile scaletta
A giugno Olly è stato protagonista di tre appuntamenti live allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Successivamente, l’artista ha annunciato l’uscita di Tutta vita - Live (Stadio Luigi Ferraris) raccontando sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower: “Ancora devo riprendermi da tutto questo... ci metterò un po’ e va bene così. Queste sere saranno indelebili per noi e volevo che ne rimanesse traccia per tutti. Sono felicissimo di dirvi che queste tre date diventeranno un album”. Dopo i concerti di Genova, martedì 30 giugno Olly ha portato la sua musica sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rock in Roma.
Venerdì 3 luglio Olly sarà in concerto in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato dal sito di Radio Deejay, queste le canzoni eseguite alla prima data di Genova:
- Intro
- È festa
- Quei ricordi là
- Il brivido della vita
- Una vita
- Un’altra volta
- Paranoie
- A noi non serve far l’amore
- Occhi color mare
- La lavatrice si è rotta
- A squarciagola
- L’anima balla / Ho voglia di te / Fammi morire
- Set acustico (Quando piove / Hai fatto bene / Polvere / Bianca / Mi sono innamorato di te / L’amore va / Noi che / Sopra la stessa barca / Come noi non c’è nessuno)
- Depresso fortunato
- Scarabocchi
- Balorda nostalgia
- Cantilene
- I cantieri del Giappone
- Questa domenica
- Buon trasloco
- Così così
- Il campione
- Devastante
- Menomale che c’è il mare / Il pescatore (cover di Fabrizio De André)
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Nel 2027 Olly tornerà in concerto con l’attesa tournée negli stadi. L’11 giugno l’artista darà il via allo show con l’appuntamento in programma a Trieste. Previsti spettacoli in numerose città: Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari, Messina e Padova. Questo il calendario del tour del prossimo anno:
- 11 GIUGNO - Trieste
- 16 GIUGNO - Torino
- 19 GIUGNO - Bologna
- 23 GIUGNO - Milano
- 28 GIUGNO - Roma
- 03 LUGLIO - Bari
- 06 LUGLIO - Messina
- 10 LUGLIO - Padova
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