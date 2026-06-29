I Foo Fighters hanno suonato una cover dei Beatles a Liverpool

Durante la tappa del Take Cover World Tour nella città natale dei Fab Four, Dave Grohl e gli altri membri del gruppo hanno omaggiato le leggende della musica britannica con il brano I Want You (She’s So Heavy)
Durante il loro ultimo concerto a Liverpool, i Foo Fighters hanno omaggiato i Beatles con la cover del brano I Want You (She’s So Heavy), inclusa nell’album Abbey Road. Il frontman Dave Grohl e gli altri membri del gruppo hanno onorato così la città natale dei Fab Four, che si è riunita per una doppia serata all’Anfield Stadium per assistere al Take Cover World Tour, a supporto dell’ultimo album Your Favorite Toy. La scaletta ha incluso grandi successi della band come The Pretender e Learn to Fly, prima di sfociare in una parte acustica e nel classico dei Beatles. Durante la serata, i Foo Fighters hanno anche invitato sul palco un fan travestito da pacchetto di Mentos. “Quando succedono cose del genere, significa che questa è la serata migliore della nostra vita, quindi grazie!”, ha esclamato Grohl. Il fan ha poi intonato qualche nota al microfono, prima che il frontman lo invitasse con ironia a ritornare tra il pubblico: “Adesso levati dal mio palco”.
L'AMICIZIA TRA DAVE GROHL E PAUL MCCARTNEY
Tra Dave Grohl e Paul McCartney c’è un profondo legame di amicizia. Il frontman dei Foo Fighters è molto amico della leggenda dei Beatles, che aveva addirittura dato a sua figlia Harper lezioni di pianoforte quando lei aveva cinque anni. “Avevamo del vino e della pizza e ci stavamo rilassando, quando è arrivato il momento per Paul di andarsene”, aveva raccontato Grohl al Graham Norton Show. “Paul e [sua moglie] Nancy stavano uscendo e c’era un pianoforte in un angolo della stanza, e lui non ha potuto resistere. Così si siede al pianoforte e inizia a suonare Lady Madonna...In casa mia! Ero sbalordito, non potevo credere che stesse succedendo davvero. È come il momento più incredibile e memorabile di tutta la mia vita”. Aveva proseguito: “Mia figlia Harper, che credo avesse cinque anni all’epoca, stava guardando Paul McCartney al pianoforte, è andata in cucina, ha preso una tazza di caffè, ci ha messo dentro delle monetine e l’ha appoggiata sul pianoforte come se fosse un barattolo per le mance. A quel punto non aveva mai preso lezioni di alcuno strumento, così si era seduta e aveva osservato le sue mani. Si erano seduti insieme, lui le aveva mostrato cosa suonare e avevano scritto una canzone insieme”. Il giorno dopo, al risveglio, Grohl aveva sentito Harper suonare proprio “la canzone che avevano scritto la sera prima”. I due artisti hanno inoltre condiviso più volte il palco, compresa la più recente esperienza nel 2022 durante il set da headliner di Paul McCartney al Festival di Glastonbury, dove avevano suonato insieme le canzoni I Saw Her Standing There dei Beatles e Band On the Run dei Wings.
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FOO FIGHTERS, TRA GRAMMY AWARDS E ROCK AND ROLL HALL OF FAME
Il 24 aprile 2026 i Foo Fighters hanno pubblicato il nuovo album Your Favorite Toy, mentre il 5 luglio 2026 si esibiranno in concerto per l’unica tappa italiana del Take Cover World Tour all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Fondato nel 1994 a Seattle dal musicista Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana, i Foo Fighters sono un gruppo rock alternativo statunitense. Nel 1995 avevano pubblicato l’album di esordio Foo Fighters, seguito da The Colour and the Shape nel 1997, There Is Nothing Left to Lose del 1999, One by One del 2002, In Your Honor del 2005, Echoes, Silence, Patience & Grace del 2007, Wasting Light del 2011, Sonic Highways del 2014, Concrete and Gold del 2017, Medicine at Midnight del 2021 e But Here We Are del 2023. Nel 2022, il batterista Taylor Hawkins è stato trovato morto per un infarto in un hotel di Bogotà, in Colombia. I Foo Fighters hanno vinto numerosi Grammy Awards, compresi quattro premi per il Miglior album rock, e nel 2021 sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame.
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