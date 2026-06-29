I Foo Fighters hanno suonato una cover dei Beatles a Liverpool

L'AMICIZIA TRA DAVE GROHL E PAUL MCCARTNEY

Tra Dave Grohl e Paul McCartney c’è un profondo legame di amicizia. Il frontman dei Foo Fighters è molto amico della leggenda dei Beatles, che aveva addirittura dato a sua figlia Harper lezioni di pianoforte quando lei aveva cinque anni. “Avevamo del vino e della pizza e ci stavamo rilassando, quando è arrivato il momento per Paul di andarsene”, aveva raccontato Grohl al Graham Norton Show. “Paul e [sua moglie] Nancy stavano uscendo e c’era un pianoforte in un angolo della stanza, e lui non ha potuto resistere. Così si siede al pianoforte e inizia a suonare Lady Madonna...In casa mia! Ero sbalordito, non potevo credere che stesse succedendo davvero. È come il momento più incredibile e memorabile di tutta la mia vita”. Aveva proseguito: “Mia figlia Harper, che credo avesse cinque anni all’epoca, stava guardando Paul McCartney al pianoforte, è andata in cucina, ha preso una tazza di caffè, ci ha messo dentro delle monetine e l’ha appoggiata sul pianoforte come se fosse un barattolo per le mance. A quel punto non aveva mai preso lezioni di alcuno strumento, così si era seduta e aveva osservato le sue mani. Si erano seduti insieme, lui le aveva mostrato cosa suonare e avevano scritto una canzone insieme”. Il giorno dopo, al risveglio, Grohl aveva sentito Harper suonare proprio “la canzone che avevano scritto la sera prima”. I due artisti hanno inoltre condiviso più volte il palco, compresa la più recente esperienza nel 2022 durante il set da headliner di Paul McCartney al Festival di Glastonbury, dove avevano suonato insieme le canzoni I Saw Her Standing There dei Beatles e Band On the Run dei Wings.