La band di Seattle ha pubblicato il suo nuovo album tre anni dopo il precedente But Here We Are. Saranno in concerto in Italia per un'unica data il 5 luglio a Milano. LA RECENSIONE
Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin sono tornati. Oggi è il giorno del nuovo album Your Favorite Toy, dieci brani ruvidi che ogni tanto si ammorbiscono con sfumature ballad. Chi credeva che il loro Garage Rock, nato a Seattle nel 1994 e che ci ha dato la prima sferrzata un anno dopo con l'album eponimo, fosse annacquato dagli anni e dalle mode deve ricredersi. La chitarra aggressiva del pezzo d'apertura Caught in the Echo ne è la conferma. L’uscita di Your Favorite Toy sarà accompagnata dal Take Cover World Tour che debutterà il 10 giugno dall’Unity Arena di Oslo, dopo due date da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock e la nuova data, già sold out, del 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, in Connecticut. I Foo Fighters saranno in Italia per un’unica data agli I-DAYS MILANO Coca-Cola, domenica 5 luglio 2026, all’Ippodromo SNAI LA MAURA. Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli Idles e i Fat Dog. Questa la tracklist dell'album che ho ascoltato in anteprima: Caught In The Echo, Of All People, Window, Your Favorite Toy, If You Only Knew, Spit Shine, Unconditional, Child Actor, Amen, Caveman e Asking For A Friend. Il nuovo album arriva a tre anni di distanza dal precedente But Here we Are ha visto la band attrarsare almeno due momenti delicati: uno è il "licenziamento" del batterista Josh Freese (aveva sostituito Taylor Hawkins trovato morto, a causa di un infarto, in un hotel di Bogotà) al cui posto è stato ingaggiato Ilan Rubin, e lo scontro con Donald Trump il quale usò, in campagna elettorale, la loro My Hero per accogliere sul palco Robert F. Kennedy Jr. durante un comizio senza richiederne l'autorizzazione. Che comunque i Foo Fighters non avrebbero concesso.
L'IMMORTALITà DE GARAGE ROCK DEI RAGAZZI DI SEATTLE
I Foo Fighters avevano scelto, come singolo di assaggio di Your Favorite Toy la canzone Of All People che è stata determinante per fare comprendere ai fan la direzione del viaggio sonoro e testuale. Sentori mistici che hanno desiderato, fin dall'incipit, condividere a stretto contatto col loro pubblico: infatti il video di Of All People è stato eseguito dal vivo dalla band davanti a pochi privilegiati fan all’interno della St. James Church a dimostrazione di una vicinanza che non preclude l'accesso alla fase creativa. E' invece Caught in the Echo ad aprire il disco. La canzone custodisce tutta l’energia cruda e l’intensità live tipiche dei Foo Fighters, elementi costanti dell’intero progetto. C'è un martellante mantra iniziale che ripete ossessivamente “Do I? Do I? Do I? Do I?” che sfocia nella conclusiva domanda, fonte di vera inquietudine, che “Who can save us now?”, ovvero chi può salvarci ora? Siamo stretti tra due poli creano una tensione crescente sottolineata dall'impatto sonoro potente e diretto e che ci porta ad alzare gli occhi verso l'empireo, a prescindere dal nostro approccio alla Fede, in cerca più che di una risposta di una mano tesa. In fase di pre-ascolto dell'album è stato naturale fare un paragone, proprio per l'impatto sonoro ed emotivo, con Bridge Burning, overture dell'album del 2011 Wasting Light. Come già accennato troviamo pure pezzi più ballad e dolci come Child Actor, in cui le chitarre elettriche abbassano il volume diventando una carezza. La loro indipendenza e la loro storia gli consentono di bypassare il minutaggio dei brani: oggi, soprattutto per le radio, si tende a restare sui due minuti e mezzo mentre i Foo Fighters in Your Favorite Toy soltanto due volte scendono sotto i tre minuti mentre nel finale Asking for a Friend arrivano ai quattro e mezzo. E' questo un album necessario, un album che nell'era della musica divorata velocemente sulle piattaforme ci rinconcilia con le radici vere (Garage) Rock.
Approfondimento
Foo Fighters in concerto agli I-Days di Milano nel 2026
Getty Images - Ipa/Fotogramma - Getty Images
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