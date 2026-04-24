Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin sono tornati. Oggi è il giorno del nuovo album Your Favorite Toy, dieci brani ruvidi che ogni tanto si ammorbiscono con sfumature ballad. Chi credeva che il loro Garage Rock, nato a Seattle nel 1994 e che ci ha dato la prima sferrzata un anno dopo con l'album eponimo, fosse annacquato dagli anni e dalle mode deve ricredersi. La chitarra aggressiva del pezzo d'apertura Caught in the Echo ne è la conferma. L’uscita di Your Favorite Toy sarà accompagnata dal Take Cover World Tour che debutterà il 10 giugno dall’Unity Arena di Oslo, dopo due date da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock e la nuova data, già sold out, del 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, in Connecticut. I Foo Fighters saranno in Italia per un’unica data agli I-DAYS MILANO Coca-Cola, domenica 5 luglio 2026, all’Ippodromo SNAI LA MAURA. Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli Idles e i Fat Dog. Questa la tracklist dell'album che ho ascoltato in anteprima: Caught In The Echo, Of All People, Window, Your Favorite Toy, If You Only Knew, Spit Shine, Unconditional, Child Actor, Amen, Caveman e Asking For A Friend. Il nuovo album arriva a tre anni di distanza dal precedente But Here we Are ha visto la band attrarsare almeno due momenti delicati: uno è il "licenziamento" del batterista Josh Freese (aveva sostituito Taylor Hawkins trovato morto, a causa di un infarto, in un hotel di Bogotà) al cui posto è stato ingaggiato Ilan Rubin, e lo scontro con Donald Trump il quale usò, in campagna elettorale, la loro My Hero per accogliere sul palco Robert F. Kennedy Jr. durante un comizio senza richiederne l'autorizzazione. Che comunque i Foo Fighters non avrebbero concesso.