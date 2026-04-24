Lewis Capaldi, testo e significato del romantico singolo Stay Love

Lewis Capaldi racconta il singolo Stay Love , che va a integrarsi all'Ep Survive uscito nel 2025. L’hitmaker di origini scozzesi ha cantato in anteprima l’emozionante ballad quache sera fa in occasione del suo concerto sold-out al Madison Square Garden. Stay Love è un tenero appello all’affetto accompagnato dal pianoforte e mostra Lewis Capaldi nella sua versione più vulnerabile, in cui la sua voce inconfondibilmente ricca si fonde con un arrangiamento essenziale che dà peso a ogni parola. Colma di speranza, la traccia si appoggia a quella solita intensità che è diventata un segno distintivo dell’arte "capaldiana", offrendo una performance potente che sottolinea sia la fragilità che la determinazione dell’artista.

STAY LOVE ARRICCHISCE L'EP SURVIVE

Prodotto da The Monsters & Strangerz e Michael Pollack, Stay Love impreziosisce Survive in una raccolta di cinque tracce, approfondendo ulteriormente l’arco emotivo che Lewis Capaldi traccia attraverso il suo ultimo lavoro. L’EP include già l’inno che dà il titolo all’album, Survive, che ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche, l’introspettiva Something In The Heavens, Almost dedicata al periodo post-rottura e la potente The Day That I Die, ognuna delle quali esplora diverse sfumature di perdita, resistenza, progresso e promessa. La presentazione di Stay Love al Madison Square Garden ha avuto un significato speciale: a inizio carriera, uno dei primi concerti da headliner Lewis Capaldi lo tenne al Rockwood Music Hall di New York, un locale che, come molti spazi indipendenti, ha poi chiuso. In omaggio a quell’evento, Capaldi ha invitato lo staff del Rockwood e le loro famiglie come ospiti e ha fatto una donazione alla National Independent Venue Association in riconoscimento del ruolo fondamentale che tali spazi svolgono nella formazione degli artisti.