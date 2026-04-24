Lewis Capaldi, testo e significato del romantico singolo Stay Love

L'artista di origini scozzesi ha cantato in anteprima l’emozionante ballata qualche sera fa durante il suo show sold-out al Madison Square Garden. Il prossimo 17 giugno sarà in concerto a Milano
Lewis Capaldi racconta il singolo Stay Love, che va a integrarsi all'Ep Survive uscito nel 2025. L’hitmaker di origini scozzesi ha cantato in anteprima l’emozionante ballad quache sera fa in occasione del suo concerto sold-out al Madison Square Garden. Stay Love è un tenero appello all’affetto accompagnato dal pianoforte e mostra Lewis Capaldi nella sua versione più vulnerabile, in cui la sua voce inconfondibilmente ricca si fonde con un arrangiamento essenziale che dà peso a ogni parola. Colma di speranza, la traccia si appoggia a quella solita intensità che è diventata un segno distintivo dell’arte "capaldiana", offrendo una performance potente che sottolinea sia la fragilità che la determinazione dell’artista.
STAY LOVE ARRICCHISCE L'EP SURVIVE
Prodotto da The Monsters & Strangerz e Michael Pollack, Stay Love impreziosisce Survive in una raccolta di cinque tracce, approfondendo ulteriormente l’arco emotivo che Lewis Capaldi traccia attraverso il suo ultimo lavoro. L’EP include già l’inno che dà il titolo all’album, Survive, che ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche, l’introspettiva Something In The Heavens, Almost dedicata al periodo post-rottura e la potente The Day That I Die, ognuna delle quali esplora diverse sfumature di perdita, resistenza, progresso e promessa. La presentazione di Stay Love al Madison Square Garden ha avuto un significato speciale: a inizio carriera, uno dei primi concerti da headliner Lewis Capaldi lo tenne al Rockwood Music Hall di New York, un locale che, come molti spazi indipendenti, ha poi chiuso. In omaggio a quell’evento, Capaldi ha invitato lo staff del Rockwood e le loro famiglie come ospiti e ha fatto una donazione alla National Independent Venue Association in riconoscimento del ruolo fondamentale che tali spazi svolgono nella formazione degli artisti.
Approfondimento
Lewis Capaldi live, a Milano il 17 giugno 2026 l'unica data italiana
STAY LOVE, IL TESTO
Oh, love, I'm a mess right now
Can you help me out?
'Cause it's all gone south
Oh, love, make the hurt nothing
'Cause the pills don't work
They just make it worse
So, when the rights are going wrong
And I'm barely holding on
Baby, hear when I say
Oh-oh
Won't you stay, love
When everybody's leaving?
Come on, stay, love
To get me through the evening
Oh, I pray, love
That you'll always be the one
And, when the road gets rough
Don't give up on us
And this could stay, love
Oh, life can be cruel sometimes
It's the perfect crime
With an alibi
And I try to make it on my own
But that's a fighter's fight
And I'm the loving type, oh
So, when the rights are going wrong
And I'm barely holding on
Baby, hear when I say
Oh-oh
Won't you stay, love
When everybody's leaving?
Come on, stay, love
To get me through the evening
You know, I pray, love
That you'll always be the one
And, when the road gets rough
Don't give up on us
And this could stay, love
Stay, love
Oh
If the world is weighing on your back
All your colours fade to grey and black
Oh, my darling, I just hope you know
That I'll stay, love
When everybody's leaving
Yeah, I'll stay, love
To get you through the evening
Oh, I pray, love
That you'll always be the one
And, when the road gets rough
I won't give up on us
Oh, won't you stay, love
When everybody's leaving?
Come on, stay, love
To get me through the evening
Oh, I pray, love
That you'll always be the one
And, when the road gets rough
Don't give up on us
And this could stay, love
Approfondimento
Sting e Lewis Capaldi hanno suonato a sorpresa per beneficenza
Getty Images - Ipa/Fotogramma - Getty Images
Look Coachella 2026, i più belli di quest'anno tra star e street style
Il Festival dell'Empire Polo Club di Indio, si sa, è un evento che coniuga musica e stile e il giusto outfit contribuisce a vivere un'esperienza perfetta. L'edizione 2026 ha riportato in primo piano una certa nostalgia per gli stili degli anni Dieci. Crochet, frange e pelle sono tornati per restare, nell'anno in cui l'estetica western domina il guardaroba anche in città. Il make-up è di nuovo bold, con tanto di glitter e polveri iridescenti A cura di Vittoria Romagnuolo