Frah Quintale, testo e significato del singolo Aranciata che esce oggi

Il brano esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Il tour estivo debutterà il 3 luglio a Pordenone
Aranciata è il nuovo singolo di Frah Quintale ed è prodotto da Mace. Aranciata esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Il brano mette in luce un atteggiamento sempre più diffuso che porta a difendersi rispondendo con rigidità e chiudendo in modo netto con il passato. Questa dinamica, però, è solo un’illusione perché rivela una realtà più complessa e contraddittoria, in cui la fuga e le reazioni dure non sono altro che tentativi vulnerabili di gestire il dolore e le proprie emozioni. Con queste parole Frah Quintale descrive il nuovo singolo: "Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa. Racconta di come questo mondo sempre piú armato, ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano".
TUTTE LE DATE DEL SUMMER TOUR '26 DI FRAH QUINTALE
3 luglio 2026 - PORDENONE, Parco San Valentino
4 luglio 2026 - ALBA (CN), Collisioni
9 luglio 2026 - BRESCIA, Brescia Summer Music
10 luglio 2026 - PADOVA, Sherwood Festival
12 luglio 2026 - BOLOGNA, Sequoie Music Park
15 luglio 2026 - GENOVA, Altraonda Festiva
17 luglio 2026 - FRANCAVILLA AL MARE (CH), Shock Wave Festival
19 luglio 2026 - ROMA, Roma Summer Fest - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
21 luglio 2026 - SALERNO, SalernoSounds
22 luglio 2026 - COSENZA, Be Alternative Festival
23 luglio 2026 - CATANIA, Villa Bellini
25 luglio 2026 - BARI, Locus Festival
27 luglio 2026 - BAGHERIA (PA), Piccolo Parco Urbano
1° agosto 2026 - CINQUALE (MS), Vibes Summer Festival
Approfondimento
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ARANCIATA, IL TESTO
Pioveva forte quella notte
Quelle guance tutte rosse eran le tue
Ho gli occhi gonfi e le ossa rotte
Perché le mie bugie hanno le gambe sempre troppo corte
Vorresti solo un'arma in mano
Puntarla contro all’autoradio
Poi fare fuoco sul passato
Perché non hai dimenticato
E allora spara
Lacrime nella tua aranciata
Maledicendo il giorno in cui è cominciata
E tutta questa nostalgia mediterranea
Ti fa venir la nausea
E allora spara
Lacrime nella tua aranciata amara
Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata
E spari sulla nostalgia mediterranea
Ra-ta-ta-ta-ta
Il sole marca il promontorio
E quelle arance tutte rosse eran le tue
Prima che andasse tutto storto
E decidessimo che ognuno per le sue
Due occhi freddi come il ghiaccio
Miri al centro del bersaglio
Sull'estate, su uno sbaglio
Su quei giorni in cui ti ho detto:
"Non so cosa sarà
Ma, se hai il coraggio, allora spara"
Lacrime nella tua aranciata
Maledicendo il giorno in cui è cominciata
E tutta questa nostalgia mediterranea
Ti fa venir la nausea
E allora spara
Lacrime nella tua aranciata amara
Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata
E spari sulla nostalgia mediterranea
Ra-ta-ta-ta-ta
Gli asciugamani
Distesi sopra gli scogli
Sembravano dipinti ad olio
Non resterà neanche un ricordo
E allora spara
Lacrime nella tua aranciata
Maledicendo il giorno in cui è cominciata
E tutta questa nostalgia mediterranea
Ti fa venir la nausea
E allora spara
Lacrime nella tua aranciata amara
Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata
E spari sulla nostalgia mediterranea
Ra-ta-ta-ta-ta
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