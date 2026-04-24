Frah Quintale, testo e significato del singolo Aranciata che esce oggi

Aranciata è il nuovo singolo di Frah Quintale ed è prodotto da Mace . Aranciata esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Il brano mette in luce un atteggiamento sempre più diffuso che porta a difendersi rispondendo con rigidità e chiudendo in modo netto con il passato. Questa dinamica, però, è solo un’illusione perché rivela una realtà più complessa e contraddittoria, in cui la fuga e le reazioni dure non sono altro che tentativi vulnerabili di gestire il dolore e le proprie emozioni. Con queste parole Frah Quintale descrive il nuovo singolo: " Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa. Racconta di come questo mondo sempre piú armato, ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano".

ARANCIATA, IL TESTO

Pioveva forte quella notte

Quelle guance tutte rosse eran le tue

Ho gli occhi gonfi e le ossa rotte

Perché le mie bugie hanno le gambe sempre troppo corte

Vorresti solo un'arma in mano

Puntarla contro all’autoradio

Poi fare fuoco sul passato

Perché non hai dimenticato



E allora spara

Lacrime nella tua aranciata

Maledicendo il giorno in cui è cominciata

E tutta questa nostalgia mediterranea

Ti fa venir la nausea

E allora spara

Lacrime nella tua aranciata amara

Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata

E spari sulla nostalgia mediterranea

Ra-ta-ta-ta-ta



Il sole marca il promontorio

E quelle arance tutte rosse eran le tue

Prima che andasse tutto storto

E decidessimo che ognuno per le sue

Due occhi freddi come il ghiaccio

Miri al centro del bersaglio

Sull'estate, su uno sbaglio

Su quei giorni in cui ti ho detto:

"Non so cosa sarà

Ma, se hai il coraggio, allora spara"



Lacrime nella tua aranciata

Maledicendo il giorno in cui è cominciata

E tutta questa nostalgia mediterranea

Ti fa venir la nausea

E allora spara

Lacrime nella tua aranciata amara

Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata

E spari sulla nostalgia mediterranea

Ra-ta-ta-ta-ta



Gli asciugamani

Distesi sopra gli scogli

Sembravano dipinti ad olio

Non resterà neanche un ricordo



E allora spara

Lacrime nella tua aranciata

Maledicendo il giorno in cui è cominciata

E tutta questa nostalgia mediterranea

Ti fa venir la nausea

E allora spara

Lacrime nella tua aranciata amara

Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata

E spari sulla nostalgia mediterranea

Ra-ta-ta-ta-ta