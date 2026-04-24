Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Frah Quintale, testo e significato del singolo Aranciata che esce oggi

Musica
Credit Matteo Aldeni

Il brano esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Il tour estivo debutterà il 3 luglio a Pordenone

Aranciata è il nuovo singolo di Frah Quintale ed è prodotto da MaceAranciata esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole. Il brano mette in luce un atteggiamento sempre più diffuso che porta a difendersi rispondendo con rigidità e chiudendo in modo netto con il passato. Questa dinamica, però, è solo un’illusione perché rivela una realtà più complessa e contraddittoria, in cui la fuga e le reazioni dure non sono altro che tentativi vulnerabili di gestire il dolore e le proprie emozioni. Con queste parole Frah Quintale descrive il nuovo singolo: "Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa. Racconta di come questo mondo sempre piú armato, ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano".

TUTTE LE DATE DEL SUMMER TOUR '26 DI FRAH QUINTALE

3 luglio 2026 - PORDENONE, Parco San Valentino

4 luglio 2026 - ALBA (CN), Collisioni

9 luglio 2026 - BRESCIA, Brescia Summer Music

10 luglio 2026 - PADOVA, Sherwood Festival

12 luglio 2026 - BOLOGNA, Sequoie Music Park

15 luglio 2026 - GENOVA, Altraonda Festiva

17 luglio 2026 - FRANCAVILLA AL MARE (CH), Shock Wave Festival

19 luglio 2026 - ROMA, Roma Summer Fest - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

21 luglio 2026 - SALERNO, SalernoSounds

22 luglio 2026 - COSENZA, Be Alternative Festival

23 luglio 2026 - CATANIA, Villa Bellini

25 luglio 2026 - BARI, Locus Festival

27 luglio 2026 - BAGHERIA (PA), Piccolo Parco Urbano

1° agosto 2026 - CINQUALE (MS), Vibes Summer Festival

Approfondimento

Frah Quintale, l'album Amor Proprio: "La realtà è un film d'autore"

ARANCIATA, IL TESTO

Pioveva forte quella notte
Quelle guance tutte rosse eran le tue
Ho gli occhi gonfi e le ossa rotte
Perché le mie bugie hanno le gambe sempre troppo corte
Vorresti solo un'arma in mano
Puntarla contro all’autoradio
Poi fare fuoco sul passato
Perché non hai dimenticato

E allora spara
Lacrime nella tua aranciata
Maledicendo il giorno in cui è cominciata
E tutta questa nostalgia mediterranea
Ti fa venir la nausea
E allora spara
Lacrime nella tua aranciata amara
Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata
E spari sulla nostalgia mediterranea
Ra-ta-ta-ta-ta

Il sole marca il promontorio
E quelle arance tutte rosse eran le tue
Prima che andasse tutto storto
E decidessimo che ognuno per le sue
Due occhi freddi come il ghiaccio
Miri al centro del bersaglio
Sull'estate, su uno sbaglio
Su quei giorni in cui ti ho detto:
"Non so cosa sarà
Ma, se hai il coraggio, allora spara"

Lacrime nella tua aranciata

Maledicendo il giorno in cui è cominciata
E tutta questa nostalgia mediterranea
Ti fa venir la nausea
E allora spara
Lacrime nella tua aranciata amara
Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata
E spari sulla nostalgia mediterranea
Ra-ta-ta-ta-ta

Gli asciugamani
Distesi sopra gli scogli
Sembravano dipinti ad olio
Non resterà neanche un ricordo

E allora spara
Lacrime nella tua aranciata
Maledicendo il giorno in cui è cominciata
E tutta questa nostalgia mediterranea
Ti fa venir la nausea
E allora spara
Lacrime nella tua aranciata amara
Quando ripensi al giorno in cui te ne sei andata
E spari sulla nostalgia mediterranea
Ra-ta-ta-ta-ta

Approfondimento

Frah Quintale annuncia il nuovo tour estivo. Le date dei concerti
FOTOGALLERY

1/33
Musica

"Singolarmente", i 35 singoli usciti e da non perdere

Un mese ricchissimo, un mese da tutti numeri 1 il marzo 2026. Al fotofinish la hanno spuntata Giada Luppi con “Chi sei? (New York)”, un brano che racconta l'amore diviso tra rassicuranti certezze e la voglia di esplorare nuovi mondi affettivi, e Andrea Rana con 'Manimàn', una canzone fuori dal tempo e dalle logiche di oggi.  Tolti i due artisti menzionati, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Miami Vice, Michael B. Jordan e Austin Butler nel reboot

Cinema

I due volti di Hollywood saranno i protagonisti del progetto che porterà sul grande schermo la...

Il Diavolo veste Prada 2, vip su red carpet della Rinascente di Milano

Cinema

Dopo la prima mondiale a New York e l'appuntamento a Londra con il cast, il red carpet del film...

46 foto

Pechino Express, settima tappa tra alleanze e sfide estreme

TV Show sky uno

Ieri Total Audience di 555mila spettatori medi (+12%): una tappa lunghissima da 804 km tra nuove...

Subsonica, testo e significato del singolo Grida che esce oggi

Musica

Da oggi, venerdì 24 aprile 2026, entra ufficialmente in rotazione radiofonica il...

Alessia Marcuzzi, la prima foto con il fidanzato Tiago Schietti

Spettacolo

La conduttrice ha condiviso nelle sue storie uno scatto che la ritrae insieme al fidazato sulla...

Spettacolo: Per te