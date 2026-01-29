Frah Quintale annuncia il nuovo tour estivo. Le date dei concerti

A luglio Frah Quintale darà il via al Summer Tour ’26 dal palco dello Shock Wave Festival di Francavilla al Mare. In seguito, l’artista porterà la sua musica in altre quattro città: Roma, Cosenza, Catania e Bari
In attesa dell’inizio della tournée nei palazzetti, Frah Quintale ha annunciato le prime date del Summer Tour '26. A ottobre il cantautore ha pubblicato il nuovo album Amor Proprio contenente anche i singoli Lampo e Lunedì blu.
frah quintale, il tour estivo
- 17 luglio 2026 - FRANCAVILLA AL MARE (CH), Shock Wave Festival
- 19 luglio 2026 - ROMA, Roma Summer Fest - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
- 22 luglio 2026 - COSENZA, Be Alternative Festival
- 23 luglio 2026 - CATANIA, Villa Bellini
- 25 luglio 2026 - BARI, Locus Festival
L’11 aprile Frah Quintale darà il via alla sua prima tournée nei palazzetti. L'artista si esibirà al PalaTerni di Terni, all’Unipol Forum di Milano, al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Palazzo dello Sport di Roma, alla Kioene Arena di Padova e infine all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario completo:
- 11 aprile 2026 - Terni, PalaTerni
- 13 aprile 2026 - Milano, Unipol Forum
- 15 aprile 2026 - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 17 aprile 2026 - Roma, Palazzo dello Sport
- 18 aprile 2026 - Napoli, Palapartenope
- 20 aprile 2026 - Padova, Kioene Arena
- 21 aprile 2026 - Torino, Inalpi Arena
A ottobre il cantautore ha pubblicato il nuovo album Amor Proprio contenente tre collaborazioni: A prescindere con Colapesce, Occhi diamanti con Joan Thiele (FOTO) e 1 ora d’aria 1 ora d’ansia con Tony Boy. In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato: “Grazie alla musica per essere così salvifica, per arrivare sempre nel momento giusto a rimettere le cose a posto. Grazie a chi mi ha aspettato, a chi troverà qualcosa in questo disco che vada oltre le canzoni”. Successivamente, il cantautore ha aggiunto: “Aldilà dei numeri e delle gare, sono convinto che è un disco che arriverà con calma, senza fretta ma comunque lontano”.
Nel corso degli anni Frah Quintale si è affermato com uno degli artisti più amati della scena discografica italiana, tra i suoi album ricordiamo Banzai (lato blu) del 2020 e Banzai (lato arancio) del 2021. Nel 2023 l’artista ha lanciato l'album collaborativo Lovebars con Coez. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo 8 miliardi di persone, Missili con Giorgio Poi e Venere e Marte con Takagi & Ketra e Marco Mengoni (FOTO).
