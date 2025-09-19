La canzone fotografa il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio immutabile in cui i propri ricordi rimangano fissi
Lunedì blu è il nuovo singolo di Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. Il brano arriva a pochi giorni dall’annuncio del nuovo album Amor Proprio in uscita il 10 ottobre. Lunedì blu rappresenta il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio eterno in cui i propri ricordi rimangano immutati. Con questo brano, che si apre con un malinconico piano e voce, Frah Quintale trasforma l’intimità di un sogno ricorrente in una riflessione universale. Per altro il disco sarà accompagnato da PALAZZETTI‘26, il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane: prodotta da Live Nation, la tournée debutterà il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano.
FRAH QUINTALE RACCONTA IL SENSO DI LUNEDI' BLU
Frah Quintale commenta il nuovo singolo Lunedì Blu: "Da diverso tempo mi capita di sognare lo stesso appartamento di continuo. Ogni volta tutto è sempre identico a come l’ho lasciato l’ultima volta. L’ho sognato così spesso che quando mi ci trovo dentro, so esattamente come muovermi e ormai è diventato un luogo che conosco come se esistesse davvero. Quando ho scritto Lunedì blu, mi sono immaginato una dimensione alternativa dove tutti i nostri ricordi restano intatti, dove per qualche ragione non c’è futuro né passato ma un presente che rimane fermo lì ad aspettarci. Nel brano faccio i conti con la realtà in continuo mutamento e mi domando se le cose che finiscono, non abbiano invece un loro posto dove poter esistere all’infinito".
IL TESTO DI LUNEDI' BLU
Chissà dove va un estate quando muore
Forse in plastica (?) ho sognato mille volte
Chissà dove vanno tutti quei discorsi
Sdraiati sugli scogli
Nel cuore della notte
Chissà dove finirà poi il nostro amore
Quando ognuno prenderà una direzione
Questi giorni sembreranno vecchie storie
Quando riapriranno le scuole
Che ci serva da lezione
Vorrei, vorrei, vorrei restare con te
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
Che rumore fa la vita quando cambia
Cercando una speranza
Riparti la tua stanza
Chissà dove vanno tutti quando serve
Finiscono le teste e tu hai fatto le sette
Chissà poi dove è finito il nostro amore
Forse dentro occhi di un altro colore
E quei giorni sono solo vecchie storie
Versi di una canzone
Da urlare senza voce
Vorrei, vorrei, vorrei restare con te
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
uh, uh, uh
E mentre le onde prendono a schiaffi gli scogli
Tu confondi i tuoi ricordi con i sogni
Chissà che fine hanno fatto i nostri giorni
Vorrei, vorrei, vorrei restare con te
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro
Ma poi, ma poi, ma poi
Non ti vedo più
È un altro lunedì blu
