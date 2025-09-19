La canzone fotografa il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio immutabile in cui i propri ricordi rimangano fissi

Lunedì blu è il nuovo singolo di Frah Quintale , uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. Il brano arriva a pochi giorni dall’annuncio del nuovo album Amor Proprio in uscita il 10 ottobre. Lunedì blu rappresenta il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio eterno in cui i propri ricordi rimangano immutati. Con questo brano, che si apre con un malinconico piano e voce, Frah Quintale trasforma l’intimità di un sogno ricorrente in una riflessione universale. Per altro il disco sarà accompagnato da PALAZZETTI‘26 , il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane: prodotta da Live Nation, la tournée debutterà il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano.

Frah Quintale commenta il nuovo singolo Lunedì Blu : "Da diverso tempo mi capita di sognare lo stesso appartamento di continuo. Ogni volta tutto è sempre identico a come l’ho lasciato l’ultima volta. L’ho sognato così spesso che quando mi ci trovo dentro, so esattamente come muovermi e ormai è diventato un luogo che conosco come se esistesse davvero. Quando ho scritto Lunedì blu, mi sono immaginato una dimensione alternativa dove tutti i nostri ricordi restano intatti, dove per qualche ragione non c’è futuro né passato ma un presente che rimane fermo lì ad aspettarci. Nel brano faccio i conti con la realtà in continuo mutamento e mi domando se le cose che finiscono, non abbiano invece un loro posto dove poter esistere all’infinito".

IL TESTO DI LUNEDI' BLU

Chissà dove va un estate quando muore

Forse in plastica (?) ho sognato mille volte

Chissà dove vanno tutti quei discorsi

Sdraiati sugli scogli

Nel cuore della notte

Chissà dove finirà poi il nostro amore

Quando ognuno prenderà una direzione

Questi giorni sembreranno vecchie storie

Quando riapriranno le scuole

Che ci serva da lezione

Vorrei, vorrei, vorrei restare con te

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu



Che rumore fa la vita quando cambia

Cercando una speranza

Riparti la tua stanza

Chissà dove vanno tutti quando serve

Finiscono le teste e tu hai fatto le sette

Chissà poi dove è finito il nostro amore

Forse dentro occhi di un altro colore

E quei giorni sono solo vecchie storie

Versi di una canzone

Da urlare senza voce

Vorrei, vorrei, vorrei restare con te

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

uh, uh, uh



E mentre le onde prendono a schiaffi gli scogli

Tu confondi i tuoi ricordi con i sogni

Chissà che fine hanno fatto i nostri giorni



Vorrei, vorrei, vorrei restare con te

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu

Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro

Ma poi, ma poi, ma poi

Non ti vedo più

È un altro lunedì blu