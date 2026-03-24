“In terapia sei giorni a settimana da 70 settimane. Ho fatto i conti l’altro giorno: oltre 430 sedute”. In un’intervista al quotidiano The Guardian (la prima dopo l’ammissione dell’infedeltà alla moglie Jordyn Blum, che ha sposato nel 2003 e dalla quale ha avuto tre figlie), Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters, ha rivelato di aver intrapreso un percorso di terapia. La ragione, però, non risiede solo nella confessione del tradimento e della nascita di una quarta figlia al di fuori delle nozze, che lui stesso aveva annunciato sui social nel settembre 2024 e in merito alla quale aveva promesso che avrebbe fatto tutto il possibile per riconquistare la fiducia e ottenere il perdono della moglie e delle loro tre figlie, ma anche per altri eventi che l’hanno colpito. In primo luogo, la morte dell’amico e batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins, avvenuta durante il tour in Colombia nel marzo 2022, e poi, appena cinque mesi dopo, nell’agosto 2022, la perdita della madre, Virginia. “Devo essere totalmente onesto, scrivere canzoni e testi su queste cose a volte è sufficiente”, ha dichiarato Grohl, che ha fatto riferimento ai testi del nuovo album Your Favorite Toy, in uscita il 24 aprile. “Credo parlino da soli, forse più di quanto io possa dire in questo momento”. Ha proseguito: “Per quanto riguarda avere una conversazione più profonda e lunga sull’argomento, continuo a riservare gran parte di queste cose alla mia vita privata, per quanto impersonale e pubblica possa sembrare. Ma credo che, per molte ragioni, mi sia ritrovato in un momento in cui avevo bisogno di fermarmi, stare con me stesso e rivalutarmi. Mi sono sentito una persona tirata emotivamente in diverse direzioni, senza avere un punto di riferimento, un senso di equilibrio”.