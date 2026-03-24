In un'intervista al quotidiano The Guardian, il frontman dei Foo Fighters ha ripercorso la confessione dell'infedeltà dalla quale ha avuto la quarta figlia. L'analisi, però, l'ha aiutato anche ad affrontare la perdita dell'amico Taylor Hawkins e della madre e a conoscere meglio sé stesso
“In terapia sei giorni a settimana da 70 settimane. Ho fatto i conti l’altro giorno: oltre 430 sedute”. In un’intervista al quotidiano The Guardian (la prima dopo l’ammissione dell’infedeltà alla moglie Jordyn Blum, che ha sposato nel 2003 e dalla quale ha avuto tre figlie), Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters, ha rivelato di aver intrapreso un percorso di terapia. La ragione, però, non risiede solo nella confessione del tradimento e della nascita di una quarta figlia al di fuori delle nozze, che lui stesso aveva annunciato sui social nel settembre 2024 e in merito alla quale aveva promesso che avrebbe fatto tutto il possibile per riconquistare la fiducia e ottenere il perdono della moglie e delle loro tre figlie, ma anche per altri eventi che l’hanno colpito. In primo luogo, la morte dell’amico e batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins, avvenuta durante il tour in Colombia nel marzo 2022, e poi, appena cinque mesi dopo, nell’agosto 2022, la perdita della madre, Virginia. “Devo essere totalmente onesto, scrivere canzoni e testi su queste cose a volte è sufficiente”, ha dichiarato Grohl, che ha fatto riferimento ai testi del nuovo album Your Favorite Toy, in uscita il 24 aprile. “Credo parlino da soli, forse più di quanto io possa dire in questo momento”. Ha proseguito: “Per quanto riguarda avere una conversazione più profonda e lunga sull’argomento, continuo a riservare gran parte di queste cose alla mia vita privata, per quanto impersonale e pubblica possa sembrare. Ma credo che, per molte ragioni, mi sia ritrovato in un momento in cui avevo bisogno di fermarmi, stare con me stesso e rivalutarmi. Mi sono sentito una persona tirata emotivamente in diverse direzioni, senza avere un punto di riferimento, un senso di equilibrio”.
"DEVO RITROVARE IL MIO CUORE"
Nel settembre 2024, Dave Grohl aveva rivelato sui social di aver accolto “una nuova bambina, nata fuori dal mio matrimonio”, per la quale intendeva comunque essere “un genitore amorevole e presente”. Nell’ammettere la verità, “ho dovuto spegnere tutto, compresa la preoccupazione per quello che pensavano gli altri”, ha dichiarato ora nell’intervista al quotidiano The Guardian. “Riuscire a mettere da parte quella parte di sé può essere un esercizio molto salutare per riflettere sulla vita nel proprio raggio d’azione immediato. Non dare a tutto ciò un peso tale da potersi distruggere completamente”. Dopo aver richiesto un aiuto professionale, il membro della Rock and Roll Hall of Fame ha anche preso consapevolezza degli anni nei quali era “eccessivamente ambizioso” e, alla fine, si era “disperso troppo”. Ora si è chiesto: “Cosa stavo cercando di dimostrare?”. Esiste una vera e propria dipendenza dal successo, ed è pericolosa”. All’epoca, si dedicava al lavoro, ma si sentiva bene appena “per 24 ore”, prima che “quella sensazione svanisse immediatamente”. Ha riflettuto: “Dopo aver raggiunto un obiettivo personale, può arrivare un senso di vuoto, e a quel punto pensi: “Cavolo, devo riempirlo con qualcos’altro”. In ogni caso, ha escluso che questo fosse stato il motore dell’infedeltà coniugale: “No. Penso che sia stato il motivo per cui mi sono spinto troppo oltre e mi sono perso. Non mi fermavo a riflettere su me stesso e non lasciavo che i sentimenti passassero dalla testa al cuore. Sono arrivato al punto in cui ho pensato: devo fermarmi, spegnere tutto e ritrovare il mio cuore”.
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