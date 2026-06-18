Luciano Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Milano San Siro

Dopo alcuni mesi di pausa, il 12 settembre il rocker ripartirà in tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo. Successivamente, l’artista si esibirà in numerose città: da Verona a Bari passando per Firenze, Mantova, Messina ed Eboli
Il 20 giugno Luciano Ligabue (FOTO) chiuderà la tournée negli stadi con l’appuntamento di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show in programma allo stadio San Siro: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
luciano ligabue a milano, la possibile scaletta
Ultimo appuntamento del tour negli stadi. Sabato 20 giugno il rocker porterà la sua musica sul palco di San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari. Queste le canzoni eseguite al concerto del 6 maggio all’Unipol Dome del capoluogo meneghino:
- BALLIAMO SUL MONDO
- MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
- SARÀ UN BEL SOUVENIR
- TI SENTO
- L’ODORE DEL SESSO
- VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
- VOGLIO VOLERE
- LAMBRUSCO E POP CORN
- I RAGAZZI SONO IN GIRO
- UNA VITA DA MEDIANO
- NESSUNO È DI QUALCUNO
- OSPITE FIORELLA MANNOIA
- ERI BELLISSIMA
- QUESTA È LA MIA VITA
- SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
- SULLA MIA STRADA
- NON È TEMPO PER NOI
- PICCOLA STELLA SENZA CIELO
- LEGGERO
- QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
- HAPPY HOUR
- TRA PALCO E REALTA’
- URLANDO CONTRO IL CIELO
- CERTE NOTTI
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Dopo alcuni mesi di pausa, il 12 settembre Luciano Ligabue ripartirà in tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo. Successivamente, l’artista si esibirà in numerose città: da Verona a Bari passando per Firenze, Mantova, Messina ed Eboli. Ecco il calendario con tutti i prossimi appuntamenti:
- 12 settembre - JESOLO - Palazzo del Turismo
- 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
- 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
- 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
- 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
Tra gli album più popolari di Luciano Ligabue troviamo Sopravvissuti e sopravviventi, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo, Nome e cognome, Mondovisione e Made in Italy. Nel corso degli anni il cantautore ha collezionato varie collaborazioni: da Il mio nome è mai più con Lorenzo Jovanotti e Piero Pelù a Gli ostacoli del cuore con Elisa (FOTO).
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