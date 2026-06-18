Luciano Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Milano San Siro

Ultimo appuntamento del tour negli stadi. Sabato 20 giugno il rocker porterà la sua musica sul palco di San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 . Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari. Queste le canzoni eseguite al concerto del 6 maggio all’Unipol Dome del capoluogo meneghino:

Dopo alcuni mesi di pausa, il 12 settembre Luciano Ligabue ripartirà in tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo. Successivamente, l’artista si esibirà in numerose città: da Verona a Bari passando per Firenze, Mantova, Messina ed Eboli. Ecco il calendario con tutti i prossimi appuntamenti:

12 settembre - JESOLO - Palazzo del Turismo

22 settembre – VERONA – Arena di Verona

25 settembre – PADOVA – Kioene Arena

27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena

29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship

1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum

3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena

6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical

10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina

16 ottobre – EBOLI – PalaSele

18 ottobre – BARI – Palaflorio

20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo

24 ottobre – MILANO – Unipol Dome

Tra gli album più popolari di Luciano Ligabue troviamo Sopravvissuti e sopravviventi, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo, Nome e cognome, Mondovisione e Made in Italy. Nel corso degli anni il cantautore ha collezionato varie collaborazioni: da Il mio nome è mai più con Lorenzo Jovanotti e Piero Pelù a Gli ostacoli del cuore con Elisa (FOTO).