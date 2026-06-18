Katy Perry pubblica un'anteprima del nuovo singolo Watch It Burn

Katy Perry è tra i nomi più influenti della scena pop. Nel 2008 l’artista si è affermata con il singolo I Kissed a Girl conquistando immediatamente le classifiche a livello internazionale. Tra i suoi successi ricordiamo Hot n Cold, Teenage Dream, Firework, The One That Got Away, Roar, Never Really Over, Daisies e Lifetimes
In attesa della partenza della tournée estiva, Katy Perry ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo Watch It Burn. La popstar statunitense ha condiviso un’anteprima della canzone sul profilo Instagram da oltre 196.000.000 di follower. Tra i suoi successi più recenti ricordiamo Lifetimes e Bandaids.
Katy Perry, il nuovo singolo è watch it burn
Il 25 giugno Katy Perry (FOTO) pubblicherà il nuovo singolo Watch It Burn. Il brano, condiviso in anteprima sul profilo social che vanta decine di milioni di follower, arriverà dopo il successo di Bandaids. Stando al breve filmato, la canzone sembrerebbe presentare sonorità più vicine al rock. Nei prossimi mesi l’artista statunitense sarà impegnata con la tournèe estiva, previsto anche un appuntamento in Italia, nella serata di domenica 19 luglio, con lo spettacolo inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Opening act il gruppo Dov'è Liana. Annunciati concerti in numerose nazioni: dal Portogallo alla Svizzera passando per il Regno Unito, la Spagna e la Francia.
Approfondimento
Katy Perry e Justin Trudeau insieme al Tribeca Film Festival. FOTO
Katy Perry è tra i nomi più influenti della scena pop. Nel 2008 l’artista si è affermata con il singolo I Kissed a Girl conquistando immediatamente le classifiche a livello internazionale. Tra i suoi successi ricordiamo Hot n Cold, Teenage Dream, Firework, The One That Got Away, Roar, Never Really Over, Daisies e Lifetimes. Spazio anche alle collaborazioni: da California Gurls con Snoop Dogg a When I’m Gone con Alesso passando per 365 con Zedd, I'm His, He's Mine con Doechii e If We Ever Meet Again con Timbaland. Per quanto riguarda gli album più acclamati, citiamo One of the Boys, Teenage Dream e Prism.
Negli anni Katy Perry ha collezionato numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali la statuetta come International Female Solo Artist ai BRIT Awards. Ricordiamo anche le tredici nomination ai Grammy Awards. L'artista vanta miliardi di visualizzazioni su YouTube.
Approfondimento
Katy Perry a Roma "lancia" la carta di credito nella Fontana di Trevi
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano