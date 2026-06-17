Olly, la possibile scaletta dei concerti allo stadio di Genova

Dopo i tre appuntamenti live in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il giovane cantautore proseguirà con gli show in programma all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta
Dopo il successo straordinario del tour nei palazzetti, Olly sarà protagonista di tre concerti allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
olly a genova, la possibile scaletta
Giovedì 18 giugno il giovane cantautore alzerà il sipario sullo show Il Gran Finale con gli appuntamenti in programma allo stadio Luigi Ferraris, questo l’indirizzo: via Giovanni De Prà, 1, 16139, Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i tre spettacoli nel capoluogo ligure avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta degli show. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 marzo al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:
- È festa
- L’anima balla
- Polvere
- Il brivido della vita
- Una vita
- Un’altra volta
- Paranoie
- A noi non serve far l’amore
- Occhi color mare
- La lavatrice si è rotta
- A squarciagola
- Ho un amico / Bianca / Hai fatto bene / Ho voglia di te
- L’amore è / L’amore va
- Sopra la stessa barca
- Come noi non c’è nessuno
- Depresso fortunato
- Scarabocchi
- Quei ricordi là
- Fammi morire
- Noi che
- Balorda nostalgia
- I cantieri del Giappone
- Questa domenica
- Buon trasloco
- Così Così
- Il campione
- Devastante
- Il pescatore / Meno male che c’è il mare
Approfondimento
Festival di Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata
Dopo i concerti allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Olly proseguirà con gli show in programma all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e in piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta. Questo il calendario degli spettacoli:
- 18 giugno, Genova - stadio Luigi Ferraris
- 20 giugno, Genova - stadio Luigi Ferraris
- 21 giugno, Genova - stadio Luigi Ferraris
- 30 giugno, Roma - Ippodromo delle Capannelle
- 3 luglio, Caserta - Piazza Carlo di Borbone
Olly è tra gli artisti più acclamati dell’attuale panorama discografico italiano. Tra i suoi brani di maggior successo troviamo Devastante, Questa domenica, Depresso fortunato e Balorda nostalgia, quest’ultimo vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Spazio anche alle collaborazioni: da Ho voglia di te con Emma (FOTO) a Per due come noi con Angelina Mango.
Approfondimento
Olly, album Tutta Vita (Sempre): "Sono un ragazzo che fa il ragazzo"
©Getty
Sanremo 2025, chi è Olly con il brano Balorda nostalgia. FOTO
Sta per tornare all'Ariston l’artista ora reduce dal successo dell’album Tutta vita, che nel 2022 si era fatto conoscere al grande pubblico tra le fila dei Giovani