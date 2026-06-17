Olly, la possibile scaletta dei concerti allo stadio di Genova

olly a genova, la possibile scaletta

Giovedì 18 giugno il giovane cantautore alzerà il sipario sullo show Il Gran Finale con gli appuntamenti in programma allo stadio Luigi Ferraris, questo l’indirizzo: via Giovanni De Prà, 1, 16139, Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i tre spettacoli nel capoluogo ligure avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta degli show. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 marzo al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:

È festa

L’anima balla

Polvere

Il brivido della vita

Una vita

Un’altra volta

Paranoie

A noi non serve far l’amore

Occhi color mare

La lavatrice si è rotta

A squarciagola

Ho un amico / Bianca / Hai fatto bene / Ho voglia di te

L’amore è / L’amore va

Sopra la stessa barca

Come noi non c’è nessuno

Depresso fortunato

Scarabocchi

Quei ricordi là

Fammi morire

Noi che

Balorda nostalgia

I cantieri del Giappone

Questa domenica

Buon trasloco

Così Così

Il campione

Devastante

Il pescatore / Meno male che c’è il mare