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Olly, la possibile scaletta dei concerti allo stadio di Genova

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo i tre appuntamenti live in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il giovane cantautore proseguirà con gli show in programma all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta

Dopo il successo straordinario del tour nei palazzetti, Olly sarà protagonista di tre concerti allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

olly a genova, la possibile scaletta

Giovedì 18 giugno il giovane cantautore alzerà il sipario sullo show Il Gran Finale con gli appuntamenti in programma allo stadio Luigi  Ferraris, questo l’indirizzo: via Giovanni De Prà, 1, 16139, Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i tre spettacoli nel capoluogo ligure avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta degli show. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 marzo al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:

  • È festa
  • L’anima balla
  • Polvere
  • Il brivido della vita
  • Una vita
  • Un’altra volta
  • Paranoie
  • A noi non serve far l’amore
  • Occhi color mare
  • La lavatrice si è rotta
  • A squarciagola
  • Ho un amico / Bianca / Hai fatto bene / Ho voglia di te
  • L’amore è / L’amore va
  • Sopra la stessa barca
  • Come noi non c’è nessuno
  • Depresso fortunato
  • Scarabocchi
  • Quei ricordi là
  • Fammi morire
  • Noi che
  • Balorda nostalgia
  • I cantieri del Giappone
  • Questa domenica
  • Buon trasloco
  • Così Così
  • Il campione
  • Devastante
  • Il pescatore / Meno male che c’è il mare

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Dopo i concerti allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Olly proseguirà con gli show in programma all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e in piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta. Questo il calendario degli spettacoli:

  • 18 giugno, Genova - stadio Luigi Ferraris
  • 20 giugno, Genova - stadio Luigi Ferraris
  • 21 giugno, Genova - stadio Luigi Ferraris
  • 30 giugno, Roma - Ippodromo delle Capannelle
  • 3 luglio, Caserta - Piazza Carlo di Borbone

 

Olly è tra gli artisti più acclamati dell’attuale panorama discografico italiano. Tra i suoi brani di maggior successo troviamo Devastante, Questa domenica, Depresso fortunato e Balorda nostalgia, quest’ultimo vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Spazio anche alle collaborazioni: da Ho voglia di te con Emma (FOTO) a Per due come noi con Angelina Mango.

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