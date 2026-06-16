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Vasco Rossi in concerto a Bari, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo gli spettacoli di Bari, il rocker proseguirà la tournée con gli ultimi quattro appuntamenti live: il 23 e il 24 giugno allo stadio Del Conero di Ancona, il 28 e il 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine

Doppio appuntamento a Bari. Il 18 e il 19 giugno Vasco Rossi sarà in concerto allo stadio San Nicola. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli del rocker: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite. In seguito, il cantautore porterà la sua musica nelle città di Ancona e Udine.

vasco rossi a bari, la possibile scaletta

Il 12 e il 13 giugno Vasco Rossi si è esibito all’Arena di Olbia. Dopo i due appuntamenti sardi, il cantautore ha dichiarato: “Olbia! È stato splendido! Abbiamo fatto esplodere di gioia e di rock questa terra meravigliosa per due serate consecutive e abbiamo infiammato l’Olbia Arena per 70.000 cuori! Grazie Olbia! Grazie Sardegna! Evviva!”. Giovedì 18 e venerdì 19 giugno Vasco Rossi proseguirà l’acclamata tournée con i concerti in programma allo stadio San Nicola, questo l’indirizzo: Strada Torrebella, 70124, Bari. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45.

 

Dopo gli show di Bari, il rocker proseguirà la tournée con gli ultimi quattro appuntamenti live in scena allo stadio Del Conero di Ancona e al Bluenergy Stadium di Udine. Questi i prossimi concerti in programma:

  • 23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero
  • 28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium

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Nei giorni scorsi il rocker ha parlato della scaletta del tour raccontando in un post pubblicato sul profilo Instagram: “La scaletta è probabilmente la più sorprendente degli ultimi anni. Ci sono rarità, canzoni assenti da decenni e brani mai eseguiti dal vivo. Pezzi che hanno venti, trenta o quarant’anni ma che sembrano scritti ieri. Ho voluto scavare nel repertorio più nascosto, recuperando canzoni che non facevo da moltissimo tempo e altre che non ho mai portato in concerto. Mi piace riportarle alla luce perché cambiano insieme a te. Magari raccontavano una realtà vent’anni fa e oggi ne raccontano un’altra, ma restano incredibilmente attuali. E poi sorprendere è la cosa più bella. Quando parte un brano che nessuno si aspetta, senti lo stadio esplodere in modo diverso, più autentico”. 

 

Al momento il rocker (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sui brani delle due date di Bari. Questa la scaletta proposta al concerto allo stadio Romeo Neri di Rimini:

 

01. Vado al massimo (1982 album di Ogni volta, Canzone, La noia)

02. Ormai è tardi (Liberi… Liberi, 1989)

03. Fegato, fegato spappolato (Non siamo mica gli americani! 1979)

04. Una nuova canzone per lei (Cosa succede in città, 1985)

05. Bolle di sapone (Cosa succede in città, 1985)

06. Alibi (Colpa d’Alfredo, 1980)

07. Sono ancora in coma (Vado al massimo, 1982)

08. Ciao (C’è chi dice no, 1987)

09. Domani sì, adesso no (Cosa succede in città, 1985)

10. Tango... (della gelosia) (Liberi… Liberi, 1989)

11. Lunedi (C’è chi dice no, 1987)

Interludio

12. Marea (Nessun pericolo… per te, 1996)

13. Siamo soli (Stupido hotel, 2001)

14. Se ti potessi dire (2019)

15. (per quello che ho da fare) Faccio il militare (Non siamo mica gli americani! 1979)

16. Gli spari sopra (1993)

17. C'è chi dice no (1987)

18. Stupendo (Gli spari sopra, 1993)

19. Rewind (Canzoni per me, 1998)

20. Un mondo migliore (2016)

Il Gran finale:

21. La noia (Vado al massimo 1982)

22. Sally (Nessun pericolo… per te, 1996)

23. Siamo solo noi (1981)

24. Vita Spericolata - voce e piano (Bollicine, 1983)

25. Canzone - suonata con la band - (Vado al massimo 1982)

26. Albachiara (Non siamo mica gli americani! 1979)

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©Getty

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