Vasco Rossi, misteriose affissioni nelle città. Novità in arrivo?

In queste settimane Vasco Rossi è impegnato con la nuova tournée. Dopo il soundcheck e la data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini, venerdì 5 e sabato 6 giugno il cantautore porterà la sua musica sul palco del Parco Urbano G. Bassani di Ferrara. Successivamente, l’artista sarà protagonista di altri otto appuntamenti nelle città di Olbia, Bari, Ancona e infine Udine

In attesa dei due concerti al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, Vasco Rossi ha invaso l’Italia: da Napoli a Milano passando per Roma e Bologna. Affissioni con cinque volti del rocker ( FOTO ) sono state segnalate in numerose città. Nessuna notizia ufficiale da parte della voce di Rewind. Nuova iniziativa in arrivo?

In queste settimane Vasco Rossi è impegnato con la nuova tournée da decine di migliaia di spettatori. Dopo il soundcheck e la data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini, venerdì 5 e sabato 6 giugno il cantautore porterà la sua musica sul palco del Parco Urbano G. Bassani di Ferrara. Successivamente, l’artista sarà protagonista di altri otto appuntamenti nelle città di Olbia , Bari , Ancona e infine Udine . Ecco il calendario completo dei concerti:

Dopo l’appuntamento di Rimini, Vasco Rossi ha scritto sul profilo Instagram: “Al grido di Non siamo mica gli americani… parte il tour di giugno VascoLive026 perché a giugno, ormai, arrivano due cose sicure: il caldo… e i concerti di Vasco. Quest’anno il tour sarà all’insegna della provocazione. Ironica. Feroce. Rock. Per sdrammatizzare… o forse per esorcizzare questo periodo storico così buio, pieno di odio, violenza e paura. Noi continuiamo a considerare la musica e i concerti una forma di resistenza attiva. Contro la paura. Contro la violenza. Contro la legge del più forte. Quella esercitata brutalmente tra guerre di conquista e sterminio da arroganti prepotenti e sociopatici individui a capo di immense potenze".

Il rocker ha concluso: "E allora noi rispondiamo così: con le canzoni. Con migliaia di persone insieme. Con la vita. Con un po’ di sana, scandalosa, felicità collettiva”. Nel corso del concerto di Rimini, Vasco Rossi ha proposto alcuni dei suoi successi più amati: da Siamo soli ad Albachiara passando per C'è chi dice no, Sally, Siamo solo noi e Vita spericolata.