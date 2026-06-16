Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo lo spettacolo di Padova, martedì 23 giugno Tiziano Ferro sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In seguito, l’artista sarà protagonista di un doppio appuntamento allo stadio Olimpico di Roma il 27 e il 28 giugno. Previsti show anche nelle città di Ancona, Bari e Messina.

tiziano ferro a padova, la possibile scaletta

Dopo essersi esibito nelle città di Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino e Bologna, giovedì 18 giugno il cantautore sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio Euganeo, questo l’indirizzo: viale Nereo Rocco 60, 35100, Padova. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nell’ottobre dello scorso anno l’artista ha pubblicato il suo ultimo lavoro Sono un grande, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia e certificato disco d’oro. All’interno anche i singoli Cuore rotto e Fingo&spingo. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani eseguiti il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo e spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L’olimpiade

Xxdono con Lazza

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L’ultime notte al mondo

L’amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono