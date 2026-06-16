Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo lo spettacolo di Padova, martedì 23 giugno Tiziano Ferro sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In seguito, l’artista sarà protagonista di un doppio appuntamento allo stadio Olimpico di Roma il 27 e il 28 giugno. Previsti show anche nelle città di Ancona, Bari e Messina.
A pochi giorni dal concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna, Tiziano Ferro proseguirà la tournée con lo spettacolo in scena allo stadio Euganeo di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della voce di Rosso relativo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
tiziano ferro a padova, la possibile scaletta
Dopo essersi esibito nelle città di Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino e Bologna, giovedì 18 giugno il cantautore sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio Euganeo, questo l’indirizzo: viale Nereo Rocco 60, 35100, Padova. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nell’ottobre dello scorso anno l’artista ha pubblicato il suo ultimo lavoro Sono un grande, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia e certificato disco d’oro. All’interno anche i singoli Cuore rotto e Fingo&spingo. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Questi i brani eseguiti il 6 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
- Sono un grande
- Cuore rotto
- Fingo e spingo
- Accetto miracoli
- La differenza tra me e te
- L’olimpiade
- Xxdono con Lazza
- Il regalo più grande
- Ti scatterò una foto
- Hai delle isole negli occhi
- Sere nere
- Non me lo so spiegare
- Indietro
- L’ultime notte al mondo
- L’amore è una cosa semplice
- Il sole esiste per tutti
- Destinazione mare
- Balla per me
- La vita splendida
- Ed ero contentissimo
- Potremmo ritornare
- Il conforto
- Stop! Dimentica
- Incanto
- Imbranato
- La fine
- E Raffaella è mia
- Alla mia età
- Per dirti ciao
- Rosso relativo
- Lo stadio
- Xdono
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Dopo lo spettacolo di Padova, martedì 23 giugno Tiziano Ferro sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In seguito, l’artista sarà protagonista di un doppio appuntamento allo stadio Olimpico di Roma il 27 e il 28 giugno. Previsti show anche nelle città di Ancona, Bari e Messina. Questo il calendario completo degli spettacoli in programma nelle prossime settimane:
- 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
- 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo
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