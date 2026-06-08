Il 9 giugno 2026 la storica formazione statunitense salirà sul palco della kermesse rock targata Capitale per l'unica esibizione nel nostro Paese. Ad aprire la serata saranno gli A Day To Remember, band tra le più apprezzate nell’ambito metalcore e pop punk. Ecco quali saranno i probabili brani che la band californiana farà ascoltare al proprio pubblico, a distanza di pochi mesi dal concerto dello scorso settembre all’Unipol Forum di Milano, un appuntamento che aveva registrato il tutto esaurito

Si preparano a riabbracciare il pubblico italiano con un appuntamento particolarmente atteso. Il 9 giugno 2026 la storica formazione statunitense salirà sul palco del Rock in Roma per quella che rappresenta la sola esibizione prevista nel nostro Paese. Ad aprire la serata saranno gli A Day To Remember, gruppo tra i più apprezzati a livello internazionale nell’ambito metalcore e pop punk.

L’attuale formazione vede al centro il cantante Dexter Holland e il chitarrista storico Noodles, affiancati dal bassista Todd Morse, già membro di H2O e Juliette and the Licks, dal batterista Brandon Pertzborn, che in passato ha collaborato con Marilyn Manson, Limp Bizkit e Suicidal Tendencies, e dal polistrumentista Jonah Nimoy.

Per il concerto romano il gruppo porterà sul palco la forza che da sempre caratterizza le sue performance dal vivo. Lo spettacolo si annuncia intenso e ricco di momenti capaci di coinvolgere sia i fan storici sia il pubblico più recente.

Nel corso di oltre tre decenni di attività, gli Offspring hanno consolidato il proprio ruolo tra i protagonisti assoluti del punk nato sulla West Coast americana. La band ha attraversato generazioni di ascoltatori conservando quell’attitudine provocatoria, immediata e coinvolgente che ne ha determinato il successo e la longevità artistica.

Holland ha poi aggiunto: “Oggi tutti sembrano ‘supercarichi’, sia nella vita reale che sui social. Ma è anche un riferimento al sound dei miei dischi preferiti, dagli Ac/Dc agli Operation Ivy: quella parola trasmette qualcosa di istintivo, viscerale”.

Il gruppo può contare su oltre un milione di copie vendute, oltre a centinaia di milioni di streaming e visualizzazioni accumulate nel corso della carriera. Sul palco di Rock in Roma presenterà i brani del più recente lavoro discografico, You’re Welcome, senza rinunciare alle canzoni che ne hanno segnato il percorso artistico, tra cui The Downfall of Us All, All I Want e If It Means a Lot to You.

Prima dell’esibizione degli Offspring, il pubblico potrà assistere alla performance degli A Day To Remember. La formazione guidata da Jeremy McKinnon è conosciuta per la capacità di fondere melodie pop punk e sonorità metalcore, creando un’identità musicale che nel tempo ha conquistato una platea internazionale sempre più vasta.

Una carriera costruita tra evoluzione sonora e successo globale

Gli Offspring si sono formati nel 1984 a Garden Grove, in California, affermandosi nel tempo come una delle realtà più riconoscibili del punk rock statunitense. Il gruppo è spesso citato insieme a Green Day, blink-182 e Rancid per il ruolo decisivo avuto nella rilettura moderna del punk rock negli anni Novanta, fase in cui il genere ha conosciuto una nuova centralità commerciale e mediatica. Nel corso della loro attività hanno venduto oltre 36 milioni di dischi, distribuiti attraverso dieci album in studio, tre compilation, tre EP e tre DVD, collocandosi tra le band punk più vendute di sempre.

Considerati anche tra i principali eredi dell’hardcore melodico californiano dei primi anni Ottanta, gli Offspring hanno saputo coniugare successo commerciale e identità sonora, mantenendo una cifra stilistica riconoscibile pur attraversando diverse fasi evolutive. La loro influenza si è estesa a numerosi gruppi successivi, anche grazie al ruolo della Nitro Records, etichetta discografica fondata da Dexter Holland e dall’ex bassista Greg K, che ha contribuito a sostenere e diffondere nuove realtà della scena punk.

Gli album in studio tra sperimentazione, svolte e consolidamento

La discografia degli Offspring si sviluppa attraverso undici album in studio, ciascuno rappresentativo di una fase distinta del percorso artistico della band. Dopo i primi due lavori, pubblicati rispettivamente sotto Nemesis ed Epitaph, caratterizzati da un approccio melodico e politico che non ottenne inizialmente grande riscontro, la svolta arriva con Smash, uscito per Epitaph, che segna un punto di rottura sia in termini di visibilità sia di impatto commerciale, diventando un riferimento per la scena indipendente.

Con Ixnay on the Hombre, Americana e Conspiracy of One, pubblicati sotto Columbia, il gruppo amplia ulteriormente il proprio spettro sonoro, avvicinandosi a strutture più pop punk e a una scrittura più orientata alla diffusione radiofonica. Nel 2003 arriva Splinter, seguito da una fase di cambiamenti nella formazione, mentre Rise and Fall, Rage and Grace, distribuito nel 2008 in Italia a partire dal 13 giugno 2008, segna una nuova maturazione stilistica. Nel 2012 esce Days Go By, pubblicato il 26 giugno, che consolida la continuità della band nel panorama internazionale nonostante le lunghe pause tra le produzioni.

Dopo un periodo caratterizzato da singoli e cambi di formazione, il gruppo pubblica Let the Bad Times Roll il 16 aprile 2021, primo album realizzato senza un bassista ufficiale dopo l’uscita di Greg K, con le parti di basso affidate a Dexter Holland. Il percorso discografico prosegue con Supercharged, undicesimo album in studio annunciato nel 2024 e pubblicato l’11 ottobre, a conferma della continuità creativa della band anche in una fase matura della propria carriera.