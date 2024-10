Gli Offspring tornano dal vivo in Italia con un'unica data a Milano

La storica band punk rock californiana torna in concerto nel nostro Paese con un'unica data del loro “Supercharghed: Worldwide in 25 tour”. Lo show è atteso per il 29 settembre 2025 all'Unipol Forum di Milano, meglio conosciuto come Forum di Assago

Gli Offspring tornano finalmente a esibirsi dal vivo in Italia: la storica band punk rock californiana ha annunciato nelle scorse ore che terrà un'unica data del nostro Paese, a Milano.

Il loro “Supercharghed: Worldwide in 25 tour” farà tappa il 29 settembre 2025 all'Unipol Forum di Milano, meglio conosciuto come Forum di Assago.

Nel corso della loro lunga carriera, gli Offspring - che hanno festeggiato il 30esimo anniversario del loro album di platino Smash proprio quest'anno - hanno pubblicato dieci album in studio. Va a loro il merito, insieme con altri gruppi californiani come i Green Day e i Rancid, di aver sdoganato la musica punk rock rendendola un genere di punta del mainstream e facendola diventare di moda presso il grande pubblico a partire dagli anni ’90.

E proprio dal decennio dei Nineties, gli Offspring hanno venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Numeri notevoli, soprattutto se pensiamo che questo gruppo ha iniziato in anni in cui era impensabile per un "addetto ai lavori" del genere punk pensare di arrivare a vendere un numero simile di dischi. E invece gli Offspring hanno contribuito a cambiare il corso della storia.