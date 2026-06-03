Jack White, Richard Ashcroft, Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Wet Leg sono soltanto alcuni dei nomi che compongono la lineup della V edizione de La Prima Estate, Festival che quest'anno si svolge dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore. Esclusive italiane, l'impegno verso i talenti emergenti con "Next Stage: La Prima Estate": dallo yoga sulla spiaggia ai talk musicali, torna il Festival che dà inizio alla bella stagione

Consolidando la novità dell’anno scorso, il festival rinnova il proprio impegno verso i talenti emergenti della scena italiana con Next Stage: La Prima Estate. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Detune di Milano, ha visto la partecipazione di 24 artisti in sei serate di live e una giuria composta da musicisti, produttori e giornalisti ha selezionato i vincitori. Sei sono i nomi che apriranno ogni serata del festival: il 19 giugno doppio appuntamento con il garage punk ironico e schizofrenico dei Jagwari e con Unadasola, duo di Pietrasanta che intreccia sonorità pop alternative a una scrittura intensa e personale. Il 20 giugno danno il via alla serata italiana i milanesi Verìda, capaci di fondere attitudine rock, ricerca sonora ed eleganza stilistica, mentre il 26 giugno tocca alle atmosfere intime e profonde di Sara Parigi. Bhadmari sale sul palco sabato 27 per proporre l’aperto contrasto tra il suo immaginario fiabesco e testi crudi e diretti; domenica 28 sono invece gli Aurevoir Sofia a salutare il pubblico con il loro travolgente mix di punk hardcore e melodia.

Scenario prestigioso ed evocativo si conferma Parco BussolaDomani, che diversi anni fa ospitò Frank Zappa e Miles Davis, e ora per le passate edizioni de La Prima Estate ha applaudito artisti quali St. Vincent, Air, Fontaines DC, Michael Kiwanuka, Jamiroquai, Anderson. Paak e nel 2023 l’unica data italiana di Lana Del Rey.

La grande musica internazionale, esclusive italiane e artisti attesi da tempo. Su un palco unico a pochi passi dal mare, La Prima Estate torna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in Versilia. Protagonisti Jack White, per la prima volta in Italia da solista, Gorillaz, Richard Ashcroft, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, The Libertines, The Wombats, The Hives, Wolf Alice, Wet Leg, Emiliana Torrini, Nation of Language e Don West. E c’è anche una speciale serata italiana con Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ!

Jack White, venerdì 19 giugno

Poliedrico e imprevedibile, per la prima volta in Italia da solista e dopo anni di lontananza dal nostro Paese, è Jack White ad aprire la V edizione de La Prima Estate venerdì 19 giugno. Tra i nomi più amati e attesi, il leggendario co-fondatore dei The White Stripes – inseriti da quest’anno nella Rock & Roll Hall of Fame – ha regalato recentemente al suo pubblico due nuovi brani, arrivati a due anni di distanza dall'acclamato album “No Name”, celebrato dalla critica tra i migliori progetti musicali del 2024. Ad accendere il palco prima dell'artista di Detroit sarà la band svedese a cui lo stesso White ha dichiarato di ispirarsi: i The Hives. Definiti una forza della natura dalla BBC e consacrati da Joe Strummer dei Clash come coloro che hanno salvato il rock, si confermano tra le formazioni più frenetiche, vitali e influenti della propria generazione.

Il rock alternativo italiano, sabato 20 giugno

Sabato 20 giugno salgono sul palco alcuni dei nomi più autentici del rock alternativo italiano. A partire dall’esibizione dei Marlene Kuntz, che celebrano i trent’anni de “Il Vile”, vera pietra miliare inserita da Rolling Stone tra i 100 dischi italiani più belli di sempre. I Ministri promettono un viaggio tra i loro storici successi e le novità dell’ultimo album “Aurora Popolare”, con brani carichi di rabbia e attesa, e del nuovo EP appena uscito “Canzoni Ombra”. Un altro anniversario prestigioso per i Casino Royale con il tour “Sempre Più Vicini RELOADED”: un'occasione speciale per reinterpretare, trent’anni dopo, l’album simbolo del loro percorso.

Ad accendere la giornata è l'energia dei SI! BOOM! VOILÀ!, nati dall'incontro tra Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri (N.A.I.P.). Con l'omonimo album d'esordio si affermano come una formazione che vive di pura urgenza e ritmo.

Richard Ashcroft, domenica 21 giugno

Domenica 21 giugno chiude il primo weekend una grande serata dal DNA interamente britannico, capace di riunire quattro protagonisti di epoche e sensibilità diverse. Richard Ashcroft, The Libertines e The Wombats salgono sul palco de La Prima Estate per la loro unica data italiana, anticipati dai The Ramona Flowers, il quintetto di Bristol caratterizzato dal riconoscibile sound tra rock ed elettronica.

Se con i The Verve prima, e una fortunata carriera solista poi, Ashcroft ha firmato pagine fondamentali del brit-pop grazie a una scrittura intensa e a live di grande impatto emotivo, prima di lui la scena sarà tutta per l'energia viscerale dei The Libertines – una delle formazioni più influenti guidata dal carisma di Pete Doherty e Carl Barât – e i The Wombats, tra le realtà più longeve e amate degli ultimi anni.