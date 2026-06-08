Gli Evanescence sono tornati con il nuovo album Sanctuary

Il 5 giugno 2026 è arrivato nei negozi e sulle piattaforme digitali il sesto lavoro in studio della formazione guidata da Amy Lee, composto da dodici brani e pubblicato alla vigilia del ritorno dal vivo della band in Italia, previsto per il prossimo settembre

Il 5 giugno 2026 è arrivato infatti nei negozi e sulle piattaforme digitali Sanctuary (che potete ascoltare integralmente in fondo a questo articolo), sesto lavoro in studio della formazione guidata da Amy Lee, composto da dodici brani e pubblicato alla vigilia del ritorno dal vivo della band in Italia, previsto per il prossimo settembre.

A distanza di oltre vent’anni dall’album che ne ha definito l’identità artistica e commerciale, gli Evanescence tornano con un nuovo progetto discografico che punta a consolidare il presente più che a inseguire la nostalgia.

Gli Evanescence sono tornati: il nuovo album appena uscito, dal titolo Sanctuary, segna una nuova fase in cui il passato resta sullo sfondo, mentre lo sguardo è rivolto al futuro.

Con oltre 17 milioni di copie distribuite nel mondo e grazie a brani diventati simbolo di un’intera epoca, come Bring Me To Life e My Immortal, Fallen ha lasciato un’impronta profonda nella cultura musicale del suo tempo. Negli anni successivi, la band statunitense ha attraversato fasi alterne, caratterizzate da interruzioni e ripartenze. I lavori pubblicati dopo quel debutto storico non sono riusciti a replicarne l’impatto commerciale, ma con Sanctuary l’approccio appare differente.

Per gran parte della propria carriera, gli Evanescence hanno dovuto confrontarsi con l’enorme impatto lasciato da Fallen. Il disco d’esordio non rappresentò soltanto uno dei fenomeni rock più significativi dei primi anni Duemila, ma riuscì anche a costruire attorno al gruppo nato a Little Rock, in Arkansas, una comunità vastissima di appassionati di rock e nu metal.

Il ritorno del nu metal e un contesto favorevole

L’uscita di Sanctuary si inserisce in un momento particolarmente favorevole per le sonorità che hanno caratterizzato la storia degli Evanescence. Negli ultimi anni, infatti, il rinnovato interesse verso il nu metal e l’alternative metal ha riportato al centro dell’attenzione un linguaggio musicale che nei primi anni Duemila aveva raggiunto il proprio apice sia sul piano culturale sia su quello commerciale.

Un ruolo importante in questa riscoperta è stato svolto dalla Generazione Z, che attraverso TikTok e le piattaforme di streaming ha contribuito a riportare sotto i riflettori gruppi come Deftones, Limp Bizkit e Korn. Questo fenomeno ha favorito la nascita di un nuovo pubblico, rendendo nuovamente attuale un’estetica musicale che oggi trova spazio all’interno delle dinamiche del rock pesante contemporaneo.