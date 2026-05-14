Da oggi, 14 maggio, arriva nei cinema italiani Iron Maiden: Burning Ambition, il documentario diretto da Malcolm Venville che racconta i cinquant’anni della storica band britannica. Tra immagini d’archivio inedite, interviste esclusive e contributi di Javier Bardem, Lars Ulrich e Chuck D, il film ripercorre l’ascesa degli Iron Maiden dai pub dell’East London agli stadi di tutto il mondo. Ecco la clip esclusiva del documentario distribuito da Universal Pictures Content Group

Da oggi al cinema il documentario sugli Iron Maiden

Da oggi, 14 maggio, arriva nei cinema italiani Iron Maiden: Burning Ambition, il documentario che ripercorre mezzo secolo di storia degli Iron Maiden, una delle formazioni più influenti e iconiche della storia dell’heavy metal. Diretto da Malcolm Venville, il film racconta l’evoluzione della band fondata da Steve Harris nel 1975 e diventata negli anni un fenomeno culturale globale capace di vendere oltre 100 milioni di dischi e riempire arene in tutto il mondo.

Il documentario abbraccia cinque decenni di musica, tournée leggendarie, cambi di formazione, cadute e rinascite, seguendo la traiettoria che ha portato il gruppo dai piccoli pub dell’East London ai più grandi stadi del pianeta. Al centro del racconto c’è anche il rapporto tra le due anime creative della band: la visione rigorosa e silenziosa di Harris e l’energia teatrale del frontman Bruce Dickinson.

Materiali inediti e testimonianze celebri

Uno degli elementi più attesi di Burning Ambition è l’accesso senza precedenti agli archivi ufficiali della band. Il documentario include immagini rare, registrazioni intime e contributi di artisti e personalità che raccontano l’impatto culturale degli Iron Maiden sulla musica contemporanea. Tra i partecipanti figurano Javier Bardem, Lars Ulrich e Chuck D.

Il regista ha scelto inoltre di costruire il film partendo dai fan. Non semplici spettatori, ma una vera comunità internazionale che segue la band attraverso continenti e tournée. “Esiste una sorta di DNA Maiden”, racconta uno degli intervistati nel documentario, sottolineando come la musica del gruppo abbia creato legami capaci di superare geografia, classi sociali e culture differenti.

Eddie, mascotte immortale del metal

Grande spazio nel documentario è dedicato anche a Eddie, la storica mascotte degli Iron Maiden diventata negli anni uno dei simboli più riconoscibili della cultura rock mondiale. Attraverso nuove sequenze animate ispirate alle celebri copertine della band, Eddie accompagna gli spettatori dentro la storia del gruppo, trasformandosi in una guida visiva tra album, tournée e metamorfosi artistiche.

Da The Number of the Beast a Fear of the Dark, passando per Powerslave, Somewhere in Time e Senjutsu, il documentario attraversa tutta la discografia della band britannica, mostrando come gli Iron Maiden abbiano sempre rifiutato compromessi con le mode musicali del momento, restando fedeli alla propria identità.

Un documentario sulla resilienza

Più che un semplice film musicale, Iron Maiden: Burning Ambition si presenta come un racconto sulla resilienza artistica. Una storia fatta di ostinazione, indipendenza creativa e capacità di reinventarsi senza tradire il proprio pubblico. Dal debutto del 1980 fino al recente Run For Your Lives World Tour, il documentario mostra come gli Iron Maiden abbiano attraversato cinque decenni di musica continuando a muoversi fuori dalle logiche tradizionali dell’industria.

E forse è proprio questa la vera ambizione incendiaria evocata dal titolo: non diventare semplicemente una band di successo, ma trasformarsi in una leggenda ancora viva, capace di continuare a galoppare contro il tempo.