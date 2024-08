Nöthin’ But a Good Time, trailer della docuserie sull’hair metal

Arriva il video che anticipa ciò che vedremo nella storia inedita del “Metal Capellone”. Si tratta di una serie televisiva che documenta la nascita e lo sviluppo di questo genere, di cui segue la nascita, l'ascesa e la caduta, articolandosi in tre parti. Arriva in anteprima il 17 settembre su Paramount+



È uscito il trailer ufficiale di Nöthin’ But a Good Time, la docuserie sull’hair metal anni ’80.

Uno show molto atteso dagli estimatori di questo genere (e movimento, potremmo dire) poiché traccerà la storia inedita del “Metal Capellone” targato Eighties. Il pubblico si prepari dunque a rivivere l’epoca stravagante del metal definito “hair” grazie alla serie documentaristica in arrivo in anteprima il 17 settembre su Paramount+.

L’obiettivo è quello di esplorare a fondo il mondo sgargiante ed elettrizzante del glam e dell’hard rock che ha definito un decennio.

La regia è firmata dal mitico Jeff Tremaine

Diretta da Jeff Tremaine, il visionario regista a cui dobbiamo il biopic dei Mötley Crüe, The Dirt, nonché co-creatore di Jackass, la docuserie è un tributo al decennio più "scandaloso" della storia del rock. Tremaine descrive il progetto come la sua “lettera d’amore agli anni ’80”, celebrando la musica, la cultura e l’eccesso che hanno caratterizzato quell’epoca.

La docuserie è tratta dal libro omonimo

Nöthin’ But a Good Time è basato sul libro omonimo: Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored History of the ’80s Hard Rock Explosion di Tom Beaujour e Richard Bienstock. La docuserie presenta interviste esclusive con band iconiche e musicisti che hanno dominato la scena dell’hair metal, tra cui membri dei Poison, Ratt, W.A.S.P., Extreme, Skid Row e L.A. Guns. Inoltre, lo show include riflessioni di artisti contemporanei influenzati da quell’epoca, come Corey Taylor degli Slipknot e Steve-O di Jackass.

Una ricostruzione dell’ascesa e della caduta di questo genere

Lo show, composto da tre episodi, offre uno sguardo approfondito sull’ascesa e la caduta di questo sottogenere del metal, catturando l’essenza di un periodo in cui il rock era considerato dai propri estimatori una questione vitale.

Ci sarà il racconto approfondito di questo movimento musicale, dagli inni che hanno definito una generazione fino alle storie selvagge di eccessi e ribellione.

Nöthin’ But a Good Time è imperdibile chiaramente per i fan di questo genere di musica ma anche per chiunque sia affascinato dalla scena rock degli anni ‘80, una scena che è diventata leggenda.

