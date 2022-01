Ronnie James Dio, il documentario sulla sua vita uscirà quest'anno

Il frontman dei Rainbow, dei Black Sabbath e dei Dio scomparso nel 2010 è al centro del docufilm diretto da Don Argott e Demian Fenton. Già annunciato 2 anni fa, dovrebbe finalmente vedere la luce entro la fine del 2022. La pellicola sarà in parte basata sull'autobiografia "Rainbow in the dark" che il mostro sacro dell’heavy metal iniziò a scrivere con il giornalista Mick Wall prima della sua dipartita ma che non riuscì a completare (è stata terminata da Wall insieme agli eredi di Dio, pubblicata la scorsa estate)

Si tratta del docufilm che racconterà vita, morte e miracoli del leggendario frontman dei Rainbow, dei Black Sabbath e dei Dio, scomparso nel 2010.



La pellicola sarà prodotta da BMG e diretta da Don Argott e Demian Fenton (due nomi indissolubilmente legati allo strepitoso successo di un film cult come School of Rock, per dire).

Il documentario si baserà, almeno in parte, sull'autobiografia Rainbow in the Dark, il libro che il mostro sacro dell’heavy metal incominciò a scrivere a quattro mani con il giornalista Mick Wall prima della sua dipartita ma che purtroppo non riuscì a completare (è stato poi terminato da Wall insieme agli eredi di Dio e ha visto le stampe la scorsa estate).



L'attesissimo film ripercorrerà una vera propria Via Crucis della vita e della carriera di Ronald James Padavona, questo il nome con cui il cantante e musicista statunitense è stato battezzato.

Tutte le tappe della sua parabola artistica - così come tutte le fasi della sua "venuta sulla terra", per dirla in maniera un po' biblica - saranno dunque prese in considerazione. E, come per ogni messia che si rispetti, si parlerà anche del suo post mortem. Chissà se verrà toccata anche quella che secondo alcuni è stata la sua risurrezione... Stiamo parlando della notizia della presunta apparizione del fantasma di Ronnie James Dio, quando tre anni dopo la sua scomparsa (nel 2013) il suo spettro avrebbe fatto capolino allo show dei Last In Nine, la tribute band ufficiale di R.J.Dio.

Durante un loro live tenutosi sabato 3 agosto presso lo SlideBar in California, pare che musicisti e pubblico abbiano avvistato niente po' po' di meno che lo spettro di Ronnie. Il web pullula di testimonianze fotografiche di quella presunta apparizione, quindi se siete come San Tommaso (che non ci crede se non ci mette il naso) andate pure a vedere voi stessi. Vi aspettiamo qui.



Rieccovi. Visto? Roba da Ghostbusters. Tornando al documentario su Dio, ad assicurarne l'uscita entro lo scoccare di quest'anno è stata la moglie e manager, Wendy Dio.



“Uscirà nel corso del 2022. Di recente ho visto la prima versione ed è stato molto emozionante. È molto diverso dall’autobiografia di Dio, perchè il libro finisce nel 1986 con Ronnie che canta al Madison Square Garden. Il documentario invece va oltre e arriva sino alla fine della sua vita. L’ho visto con il mio agente e con una persona della BMG, la quale sta finanziando il documentario, e abbiamo pianto tutti. È molto emozionante ma è anche veramente interessante e fatto molto bene. Ci sono anche interventi di Rob Halford, Lita Ford e Jack Black e narrazioni di Eddie Trunk e Mick Wall. Sono molto soddisfatta”, queste le parole di Wendy Dio, rilasciate Durante un'intervista con Lucas Gordon.