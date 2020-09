Ozzy Osbourne smentisce una possibile reunion con i Black Sabbath

I fan sognano da tre anni il ritorno dei Black Sabbath sulle scene musicali. Il noto gruppo heavy metal si è sciolto nel febbraio 2017, al termine del tour “The End”. L’ultima tappa di Birmingham ha segnato la fine della carriera di questa storica band fondata nel 1968 e scioltasi dopo 49 anni di vita, anche se per un intero lustro (dal 2006 al 2011) aveva smesso di regalare spettacolo agli appassionati del genere.

LE DICHIARAZIONI DI OSBOURNE E DI TOnY IOMMI SULLA REUNION

Da tempo si parla di una possibile reunion, ma Ozzy Osbourne ha smentito categoricamente la notizia. Il Principe delle Tenebre, ritenuto il padrino dell’heavy metal, ha dichiarato che la cosa non è fattibile e dunque il quartetto non riprenderà vita, nemmeno per un appuntamento conclusivo. Il leader dei Black Sabbath è stato lapidario in un’intervista concessa al Rolling Stone: “Non ho il minimo interesse a suonare di nuovo con il gruppo. Ormai è andata. L’unica cosa di cui mi pento è di non aver suonato con Bill Ward (il batterista, ndr) durante l’ultimo concerto. Mi ha fatto male. Sarebbe stato bello. Non so cosa ci fosse dietro la sua assenza, ma sarebbe stato bello davvero”.

Tra l’altro in questo momento il chitarrista Tony Iommi è in remissione da un cancro che gli era stato diagnosticato nel 2012 e non può più viaggiare per lunghi periodi di tempo. Il musicista sembra desiderare un nuovo concerto con i Black Sabbath, come ha dichiarato a Trunk Nation With Eddie Trunk: “Penso che sarebbe buono, se potessimo farlo. La cosa difficile è che non puoi fare solo uno spettacolo occasionale, a causa della troupe e dell’intera organizzazione. È stato fantastico poter fare un tour finale. A essere onesti, mi sono sentito un po’ male per questo, perché era fondamentalmente colpa mia, perché andare in tour non era più una cosa buona per me in quel momento”.

LA FORMAZIONE DEI BLACK SABBATH E LA CARRIERA DI OZZY OSBOURNE

Uno dei primi gruppi heavy metal, capace di vendere oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo tra il 1970 e il 2010, era composto da quattro artisti: Ozzy Osbourne (voce), Tony Iommi (chitarra), Geezer Butler (basso), Bill Ward (batteria). Dopo il 1978 ci sono stati numerosi cambi nell’organico della band, capace di incidere 19 album in studio tra cui pietre miliari del genere come “Master of Reality”, “Black Sabbath” e “Paranoid”.

Ozzy Osbourne, il quale ha scoperto di avere il morbo di Parkinson, ha avuto una lunga carriera da solista dopo la parentesi con il gruppo nato a Birmingham e ha realizzato ben undici album in studio: l’ultimo è “Ordinary Man”, pubblicato lo scorso 21 febbraio dopo ben dieci anni di silenzio sul mercato discografico.