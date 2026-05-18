Ermal Meta, la possibile scaletta del concerto a Roma

Mercoledì 20 maggio Ermal Meta ( FOTO ) sarà in concerto all’Atlantico, questo l’indirizzo: via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’album Funzioni vitali uscito nel febbraio di quest’anno. Stando a quanto riportato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 29 aprile alla data zero all’Afterlife di Perugia:

A febbraio il cantautore ha presentato il brano Stella stellina in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella settimana della kermesse canora l’artista ha pubblicato il nuovo album Funzioni vitali. In occasione dell’annuncio dell'uscita del disco, Ermal Meta ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Probabilmente è quello che mi ha dato e contemporaneamente tolto di più. In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no. Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine però è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”.