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Ermal Meta, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo il concerto di Roma, Ermal Meta chiuderà la tournée con gli spettacoli del 22 maggio all’Eremo Club di Molfetta e del 23 maggio alla Casa della Musica di Napoli

Dopo l’appuntamento live di lunedì 18 maggio al Teatro Concordia di Venaria Reale, Ermal Meta porterà la sua musica sul palco dell’Atlantico di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

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Mercoledì 20 maggio Ermal Meta (FOTO) sarà in concerto all’Atlantico, questo l’indirizzo: via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’album Funzioni vitali uscito nel febbraio di quest’anno. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 29 aprile alla data zero all’Afterlife di Perugia:

  • Certe cose
  • Ragazza Paradiso
  • Vietato morire
  • Oggi un anno fa
  • Spaghetti in bianco
  • Almeno tu
  • Non mi avete fatto niente
  • DeLorean
  • Io ti conosco
  • Levi’s 501
  • Il braccialetto della fortuna
  • Avanti
  • Piccola anima
  • Ferma gli orologi
  • Gravita come me / Volevo dirti / Molto bene, molto male / Nina e Sara
  • Umano
  • Il campione
  • Buio e luce
  • Stella stellina
  • Tutto già visto
  • Ironica
  • Funzioni vitali
  • Droni
  • Mediterraneo
  • Dall’alba al tramonto
  • A parte te

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Dopo il concerto di Roma, Ermal Meta chiuderà la tournée con gli spettacoli del 22 maggio all’Eremo Club di Molfetta e del 23 maggio alla Casa della Musica di Napoli. Il 1° giugno il cantautore darà il via al tour estivo in programma in numerose città. Ecco il calendario:

  • 1 giugno, Carloforte (SU)
  • 14 giugno, Florida (SR)
  • 17 luglio, Mondovì (CN)
  • 21 luglio, Montesilvano (PE)
  • 23 luglio, Sperone (AV)
  • 25 luglio, Porto Recanati (MC)
  • 30 luglio, Bevagna (PG)
  • 3 agosto, Marina di Pietrasanta (LU)
  • 6 agosto, L'Aquila
  • 7 agosto, Santa Severa (RM)
  • 8 agosto, Santa Maria di Castellabate (SA)
  • 10 agosto, Acri (CS)
  • 8 settembre, Luogosanto (SS)
  • 15 settembre, Lanciano (CH)

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©Ansa

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