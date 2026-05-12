Pooh, la possibile scaletta dei concerti all'Arena di Verona

Dopo i tre appuntamenti live all’Arena di Verona, i Pooh continueranno a festeggiare sessant’anni di carriera con un tour estivo e una tournée nei palazzetti
Sessant’anni di musica ed emozioni. I Pooh saranno protagonisti di tre appuntamenti nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
pooh all’arena di verona, la possibile scaletta
I Pooh sono tra le formazioni italiane più famose e amate di sempre. Membri storici Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Stefano D’Orazio, quest’ultimo scomparso nel novembre del 2020. Riccardo Fogli, presente fino al 1973, è poi tornato nel 2015. Nel corso degli anni i Pooh hanno regalato grandi successi al pubblico, tra i brani più famosi ricordiamo Noi due nel mondo e nell'anima, Piccola Katy, Chi fermerà la musica, Dammi solo un minuto, Pensiero e La donna del mio amico. Nel 1990 il gruppo ha trionfato con la canzone Uomini soli al Festival di Sanremo.
Giovedì 14, sabato 16 e domenica 17 maggio la formazione porterà il suo repertorio iconico sul palco dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il quartetto non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta delle tre serate, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Forte dei Marmi nell’agosto del 2024:
- Amici per sempre
- Canterò per te
- Rotolando respirando
- Stai con me
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Giorni infiniti
- Dove comincia il sole
- L’aquila e il falco
- La donna del mio amico
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Per te qualcosa ancora
- Infiniti noi
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Io e te per altri giorni
- Vieni fuori
- In silenzio
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Storie di tutti i giorni
- L’ultima notte di caccia
- Viva
- Parsifal, 1° parte
- Parsifal, 2° parte
- Tu dov’eri
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- E vorrei
- Ci penserò domani
- Pronto, buongiorno è la sveglia
- Pierre
- 50 primavere
- Uomini soli
- Io sono vivo
- Non siamo in pericolo
- Dammi solo un minuto
- Tanta voglia di lei
- Pensiero
- Piccola Katy
- Dimmi di sì
- Chi fermerà la musica
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Dopo i tre appuntamenti all’Arena di Verona, il 10 luglio i Pooh daranno il via al tour estivo da Marsciano. Previsti concerti in numerose città: da Asti a Caserta passando per Riccione, Siracusa, Lucca, Macerata Parma. Ecco il calendario completo con tutti gli show:
10 luglio - Marsciano (PG) - Stadio Checcarini
13 luglio – Asti, Piazza Alfieri
15 luglio – Bassano del Grappa (VI), Parco Ragazzi del ’99 - Bassano Music Park
16 luglio – Este (PD), Castello Carrarese - Este Music Festival
18 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin
21 luglio – Riccione (RN), Piazzale Roma - Riccione Music City
23 luglio – Campobasso, Arena Eventi
25 luglio – Siracusa, Teatro Greco
26 luglio – Palermo, Teatro di Verdura
29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone - Lucca Summer Festival
19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba
20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello
24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi
30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose
1 settembre – Macerata, Sferisterio
4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
7 settembre - Parma, Parco Ducale
9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
A settembre i Pooh porteranno la loro musica nei palazzetti. Previsti concerti in sette città: Bergamo, Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari. Questi tutti gli appuntamenti in programma:
- 25 e 26 settembre - Bergamo - ChorusLife Arena
- 2 e 3 ottobre - Firenze - Nelson Mandela Forum
- 10 e 11 ottobre - Torino - Inalpi Arena
- 15 e 16 ottobre - Roma - Palazzo Dello Sport
- 18 e 19 ottobre - Milano - Unipol Forum
- 27 e 28 ottobre - Eboli (SA) - Palasele
- 30 e 31 ottobre - Bari - Palaflorio
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La storica band tornerà sul palco dell'Ariston in occasione della serata finale, a tre anni di distanza dall'ospitata del 2023, quando dedicarono un toccante ricordo a Stefano D'Orazio, scomparso il 6 novembre 2020. Il loro è un viaggio lungo oltre cinquant’anni durante i quali hanno accompagnato il pubblico, raccontato la cultura, l’amore e le sfumature della società