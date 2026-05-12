Pooh, la possibile scaletta dei concerti all'Arena di Verona

pooh all’arena di verona, la possibile scaletta

I Pooh sono tra le formazioni italiane più famose e amate di sempre. Membri storici Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Stefano D’Orazio, quest’ultimo scomparso nel novembre del 2020. Riccardo Fogli, presente fino al 1973, è poi tornato nel 2015. Nel corso degli anni i Pooh hanno regalato grandi successi al pubblico, tra i brani più famosi ricordiamo Noi due nel mondo e nell'anima, Piccola Katy, Chi fermerà la musica, Dammi solo un minuto, Pensiero e La donna del mio amico. Nel 1990 il gruppo ha trionfato con la canzone Uomini soli al Festival di Sanremo.

Giovedì 14, sabato 16 e domenica 17 maggio la formazione porterà il suo repertorio iconico sul palco dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il quartetto non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta delle tre serate, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Forte dei Marmi nell’agosto del 2024:

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal, 1° parte

Parsifal, 2° parte

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica