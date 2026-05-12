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Pooh, la possibile scaletta dei concerti all'Arena di Verona

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo i tre appuntamenti live all’Arena di Verona, i Pooh continueranno a festeggiare sessant’anni di carriera con un tour estivo e una tournée nei palazzetti

Sessant’anni di musica ed emozioni. I Pooh saranno protagonisti di tre appuntamenti nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

pooh all’arena di verona, la possibile scaletta

I Pooh sono tra le formazioni italiane più famose e amate di sempre. Membri storici Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Stefano D’Orazio, quest’ultimo scomparso nel novembre del 2020. Riccardo Fogli, presente fino al 1973, è poi tornato nel 2015. Nel corso degli anni i Pooh hanno regalato grandi successi al pubblico, tra i brani più famosi ricordiamo Noi due nel mondo e nell'anima, Piccola KatyChi fermerà la musica, Dammi solo un minuto, Pensiero e La donna del mio amico. Nel 1990 il gruppo ha trionfato con la canzone Uomini soli al Festival di Sanremo.

 

Giovedì 14, sabato 16 e domenica 17 maggio la formazione porterà il suo repertorio iconico sul palco dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il quartetto non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta delle tre serate, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Forte dei Marmi nell’agosto del 2024:

  • Amici per sempre
  • Canterò per te
  • Rotolando respirando
  • Stai con me
  • Noi due nel mondo e nell’anima
  • Giorni infiniti
  • Dove comincia il sole
  • L’aquila e il falco
  • La donna del mio amico
  • L’altra donna
  • Stare senza di te
  • Per te qualcosa ancora
  • Infiniti noi
  • Se c’è un posto nel tuo cuore
  • Io e te per altri giorni
  • Vieni fuori
  • In silenzio
  • Quando una lei va via
  • Nascerò con te
  • Storie di tutti i giorni
  • L’ultima notte di caccia
  • Viva
  • Parsifal, 1° parte
  • Parsifal, 2° parte
  • Tu dov’eri
  • Notte a sorpresa
  • Cercando di te
  • E vorrei
  • Ci penserò domani
  • Pronto, buongiorno è la sveglia
  • Pierre
  • 50 primavere
  • Uomini soli
  • Io sono vivo
  • Non siamo in pericolo
  • Dammi solo un minuto
  • Tanta voglia di lei
  • Pensiero
  • Piccola Katy
  • Dimmi di sì
  • Chi fermerà la musica

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Dopo i tre appuntamenti all’Arena di Verona, il 10 luglio i Pooh daranno il via al tour estivo da Marsciano. Previsti concerti in numerose città: da Asti a Caserta passando per Riccione, Siracusa, Lucca, Macerata  Parma. Ecco il calendario completo con tutti gli show:

 

10 luglio - Marsciano (PG) - Stadio Checcarini

13 luglio – Asti, Piazza Alfieri

15 luglio – Bassano del Grappa (VI), Parco Ragazzi del ’99 - Bassano Music Park

16 luglio – Este (PD), Castello Carrarese - Este Music Festival

18 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

21 luglio – Riccione (RN), Piazzale Roma - Riccione Music City

23 luglio – Campobasso, Arena Eventi

25 luglio – Siracusa, Teatro Greco

26 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone - Lucca Summer Festival

19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba

20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia

22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello

24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri

29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi

30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose

1 settembre – Macerata, Sferisterio

4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia

7 settembre - Parma, Parco Ducale

9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

 

A settembre i Pooh porteranno la loro musica nei palazzetti. Previsti concerti in sette città: Bergamo, Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari. Questi tutti gli appuntamenti in programma:

  • 25 e 26 settembre - Bergamo - ChorusLife Arena
  • 2 e 3 ottobre - Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 10 e 11 ottobre - Torino - Inalpi Arena
  • 15 e 16 ottobre - Roma - Palazzo Dello Sport
  • 18 e 19 ottobre - Milano - Unipol Forum
  • 27 e 28 ottobre - Eboli (SA) - Palasele
  • 30 e 31 ottobre - Bari - Palaflorio

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