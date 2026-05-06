luciano ligabue, la possibile scaletta del concerto a milano

Dopo il grande spettacolo alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta nel 2025, Luciano Ligabue è tornato sul palco. Nei giorni scorsi il rocker ha dato il via alla tournée europea con i concerti al Razzmatazz di Barcellona e alla Sala Riviera di Madrid. Questa sera il cantautore alzerà il sipario su una nuova era della musica live con l’inaugurazione dell’Unipol Dome, la struttura situata nel quartiere Santa Giulia di Milano.

Luciano Ligabue ha annunciato sul profilo Instagram: “Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica l’Arena Milano. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, l’Arena Milano aprirà ufficialmente le porte al live entertainment. Questo l’indirizzo della venue: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Come comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi del cantautore. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 2 maggio al concerto di Madrid:

I duri hanno due cuori

Questa è la mia vita

Una vita da mediano

L’odore del sesso

Si viene e si va

Niente paura

Eri bellissima

Marlon Brando è sempre lui

Sarà un bel souvenir

Lambrusco & pop corn

Happy Hour

Leggero

Ti sento

Balliamo sul mondo

Non è tempo per noi

Piccola stella senza cielo

Quella che non sei

Il giorno di dolore che uno ha

I “ragazzi” sono in giro

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Certe notti