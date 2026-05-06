Tra poche settimane Luciano Ligabue sarà protagonista di quattro grandi appuntamenti live: il 5 giugno allo stadio Comunale di Bibione, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e infine il 20 giugno stadio San Siro di Milano
Questa sera, mercoledì 6 maggio, Luciano Ligabue inaugurerà l’Unipol Dome, la nuova venue milanese pronta a diventare un punto di riferimento per la musica live. Attese migliaia di persone per “LA PRIMA NOTTE - Music Opening Ceremony”. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo spettacolo: dall'orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
luciano ligabue, la possibile scaletta del concerto a milano
Dopo il grande spettacolo alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta nel 2025, Luciano Ligabue è tornato sul palco. Nei giorni scorsi il rocker ha dato il via alla tournée europea con i concerti al Razzmatazz di Barcellona e alla Sala Riviera di Madrid. Questa sera il cantautore alzerà il sipario su una nuova era della musica live con l’inaugurazione dell’Unipol Dome, la struttura situata nel quartiere Santa Giulia di Milano.
Luciano Ligabue ha annunciato sul profilo Instagram: “Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica l’Arena Milano. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, l’Arena Milano aprirà ufficialmente le porte al live entertainment. Questo l’indirizzo della venue: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Come comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi del cantautore. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 2 maggio al concerto di Madrid:
- I duri hanno due cuori
- Questa è la mia vita
- Una vita da mediano
- L’odore del sesso
- Si viene e si va
- Niente paura
- Eri bellissima
- Marlon Brando è sempre lui
- Sarà un bel souvenir
- Lambrusco & pop corn
- Happy Hour
- Leggero
- Ti sento
- Balliamo sul mondo
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Quella che non sei
- Il giorno di dolore che uno ha
- I “ragazzi” sono in giro
- Tra palco e realtà
- Urlando contro il cielo
- Certe notti
Approfondimento
Ligabue, da Caserta annuncia un concerto allo Stadio Olimpico di Roma
Dopo il concerto all’Unipol Dome, venerdì 8 maggio Luciano Ligabue riprenderà il tour europeo con lo spettacolo in scena all’Olympia di Parigi. In seguito, previsti concerti a Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. A giugno il rocker porterà la sua musica sui palchi di quattro grandi stadi italiani: stadio Comunale di Bibione, stadio Olimpico di Roma, Allianz Stadium di Torino e infine stadio San Siro di Milano.
Inoltre, il 22 settembre la voce di Piccola stella senza cielo (FOTO) inaugurerà la nuova tournée nei palazzetti con uno speciale show all’Arena di Verona. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti live di Luciano Ligabue:
- 8 maggio – PARIGI – Olympia
- 9 maggio – LONDRA – 02 SHEPHERD'S BUSH
- 11 maggio – UTRECHT – Tivolivredenburg Rond
- 12 maggio – BRUXELLES – Cirque Royal
- 14 maggio – LUSSEMBURGO – Rockhal
- 16 maggio – ZURIGO – The Hall
- 5 giugno – BIBIONE (Venezia) – Stadio Comunale
- 12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico
- 17 giugno – TORINO – Allianz Stadium
- 20 giugno – MILANO – Stadio San Siro
- 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
- 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
- 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
- 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
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