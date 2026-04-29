Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

Matteo Rossini

©Getty

A ottobre la voce di Ragazza sola ha lanciato il nuovo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. All’interno anche i brani Maschio e Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni

Dopo il concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Annalisa porterà la sua musica a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova data della tournée nei palazzetti: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

annalisa a torino, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento con la musica della voce di Bellissima. Giovedì 30 aprile Annalisa sarà in concerto all’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 25 aprile al concerto al PalaUnical di Mantova:

  • Canzone estiva
  • Dipende
  • Ragazza Sola
  • Chiodi
  • Bye Bye
  • Il mondo prima di te
  • Nuda
  • Eva+Eva
  • Movimento lento
  • Avvelenata
  • Delusa
  • Tsunami
  • Stelle
  • Euforia
  • Sweet Dreams (Are Made of This)
  • Indaco Violento
  • Dieci / Alice e il blu / Bonsai
  • Storie brevi
  • Sinceramente
  • Mon Amour
  • Esibizionista
  • Maschio
  • Emanuela
  • Roxanne
  • Piazza San Marco
  • Canzone estiva
  • Tropicana / Disco Paradise
  • Amica
  • Una tigre sul letto continua a parlarmi
  • Bellissima
  • Io sono

Approfondimento

Annalisa, è uscito il singolo Canzone estiva: testo e significato

Dopo lo spettacolo di Torino, sabato 2 maggio Annalisa (FOTO) salirà sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Successivamente, la cantante sarà in concerto a Napoli, Milano, Messina e infine Roma. Questi tutti i prossimi appuntamenti live in programma:

  • 02.05.2026, FIRENZE - MANDELA FORUM
  • 04.05.2026, NAPOLI - PALAPARTENOPE
  • 09.05.2026, MILANO - ARENA MILANO
  • 12.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
  • 13.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
  • 16.05.2026, ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

Approfondimento

Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026

A marzo Annalisa ha pubblicato Canzone estiva. L’artista ha commentato il primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio: “Grazie a tutti voi che l’ascoltate, la cantate in macchina, a casa, la ballate e la portate nelle vostre vite, se ripenso alle giornate/nottate passate in studio a scrivere e immaginare questa è sempre una sensazione incredibile”. A ottobre la voce di Ragazza sola ha lanciato il nuovo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. All’interno anche i brani Maschio e Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni. Tra gli album più amati di Annalisa troviamo Splende, Nuda, E poi siamo finiti nel vortice, quest’ultimo certificato triplo disco di platino.

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Afterhours, annunciati nuovi concerti nel 2027: tutte le date del tour

Musica

Grazie alla straordinaria risposta del pubblico all’annuncio delle date, raddoppiano gli...

Grande Fratello Vip, eliminata Paola Caruso

Spettacolo

Eliminata definitivamente Paola Caruso. Sei inquilini al televoto: Adriana Volpe, Alessandra...

Ultimo, testo e significato di Questa insensata voglia di te

Musica

Il cantautore romano torna con un brano che racconta l'impossibilità di smettere di amare...

Marco Bellocchio, un viaggio nel suo cinema: il libro di Marco Longo

Paolo Nizza

Morto Tony Wilson, fondatore Hot Chocolate e autore di You Sexy Thing

Musica

Bassista e compositore di alcuni dei più grandi successi della band, aveva 89 anni

Spettacolo: Per te