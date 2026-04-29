Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino

A ottobre la voce di Ragazza sola ha lanciato il nuovo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. All’interno anche i brani Maschio e Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni
Dopo il concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Annalisa porterà la sua musica a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova data della tournée nei palazzetti: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
annalisa a torino, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento con la musica della voce di Bellissima. Giovedì 30 aprile Annalisa sarà in concerto all’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 25 aprile al concerto al PalaUnical di Mantova:
- Canzone estiva
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Il mondo prima di te
- Nuda
- Eva+Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Indaco Violento
- Dieci / Alice e il blu / Bonsai
- Storie brevi
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Roxanne
- Piazza San Marco
- Canzone estiva
- Tropicana / Disco Paradise
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
Approfondimento
Annalisa, è uscito il singolo Canzone estiva: testo e significato
Dopo lo spettacolo di Torino, sabato 2 maggio Annalisa (FOTO) salirà sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Successivamente, la cantante sarà in concerto a Napoli, Milano, Messina e infine Roma. Questi tutti i prossimi appuntamenti live in programma:
- 02.05.2026, FIRENZE - MANDELA FORUM
- 04.05.2026, NAPOLI - PALAPARTENOPE
- 09.05.2026, MILANO - ARENA MILANO
- 12.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
- 13.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
- 16.05.2026, ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
Approfondimento
Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026
A marzo Annalisa ha pubblicato Canzone estiva. L’artista ha commentato il primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio: “Grazie a tutti voi che l’ascoltate, la cantate in macchina, a casa, la ballate e la portate nelle vostre vite, se ripenso alle giornate/nottate passate in studio a scrivere e immaginare questa è sempre una sensazione incredibile”. A ottobre la voce di Ragazza sola ha lanciato il nuovo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. All’interno anche i brani Maschio e Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni. Tra gli album più amati di Annalisa troviamo Splende, Nuda, E poi siamo finiti nel vortice, quest’ultimo certificato triplo disco di platino.
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Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno