Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino

Nuovo appuntamento con la musica della voce di Bellissima. Giovedì 30 aprile Annalisa sarà in concerto all’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 25 aprile al concerto al PalaUnical di Mantova:

A marzo Annalisa ha pubblicato Canzone estiva. L’artista ha commentato il primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio: “Grazie a tutti voi che l’ascoltate, la cantate in macchina, a casa, la ballate e la portate nelle vostre vite, se ripenso alle giornate/nottate passate in studio a scrivere e immaginare questa è sempre una sensazione incredibile”. A ottobre la voce di Ragazza sola ha lanciato il nuovo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. All’interno anche i brani Maschio e Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni. Tra gli album più amati di Annalisa troviamo Splende, Nuda, E poi siamo finiti nel vortice, quest’ultimo certificato triplo disco di platino.