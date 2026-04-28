Blanco, la possibile scaletta dei concerti a Roma

Dopo gli appuntamenti nei palazzetti, il 29 giugno Blanco darà il via alla tournée estiva dal palco del Marostica Summer Festival. Previsti concerti anche a Palmanova, Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia
Appuntamento a Roma. Il 29 e il 30 aprile Blanco sarà protagonista di una doppia data al Palazzo dello Sport. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli della voce di Finché non mi seppelliscono: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
blanco a roma, la possibile scaletta
Dopo il concerto all’Inalpi Arena di Torino, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile Blanco porterà la sua musica al Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta degli show. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile alla data di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
Approfondimento
Blanco, testo e significato del singolo Anche a vent’anni si muore
Nelle prossime settimane il giovane artista porterà la tournée in altre sei città: Bari, Eboli, Napoli, Bologna, Milano e infine Pesaro con lo spettacolo in scena sabato 16 maggio alla Vitrifrigo Arena. Questi tutti i prossimi appuntamenti in programma:
- 02.05.2026, Bari – Palaflorio
- 03.05.2026, Bari – Palaflorio
- 05.05.2026, Eboli (SA) – Palasele
- 06.05.2026, Napoli (SA) – Palapartenope
- 08.05.2026, Bologna – Unipol Arena
- 11.05.2026, Milano – Unipol Forum
- 13.05.2026, Milano – Unipol Forum
- 16.05.2026, Pesaro – Vitrifrigo Arena
Approfondimento
Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato
Dopo gli appuntamenti nei palazzetti, il 29 giugno Blanco (FOTO) darà il via al tour estivo dal palco del Marostica Summer Festival. Ecco tutti gli spettacoli in programma:
- 29 giugno, Marostica
- 21 luglio, Palmanova
- 26 luglio, Catania
- 2 agosto, Gallipoli
- 6 agosto, Alghero
- 9 agosto, Cinquale
- 12 agosto, Baia Domizia
Il 3 aprile Blanco ha pubblicato il suo nuovo album Ma’, arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI. Il disco è stato trainato dai singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent’anni si muore e Ricordi in duetto con Elisa. Tra le collaborazioni di Blanco troviamo anche Attacchi di panico con Charlie Charles, Brividi con Mahmood e Bon ton con Drillionaire, Lazza, Sfera Ebbasta e Michelangelo.
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