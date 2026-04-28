Blanco, la possibile scaletta dei concerti a Roma

Appuntamento a Roma . Il 29 e il 30 aprile Blanco sarà protagonista di una doppia data al Palazzo dello Sport. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli della voce di Finché non mi seppelliscono: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Dopo il concerto all’Inalpi Arena di Torino, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile Blanco porterà la sua musica al Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento massimo riserbo sulla scaletta degli show. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 17 aprile alla data di Jesolo:

Approfondimento Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato

Nelle prossime settimane il giovane artista porterà la tournée in altre sei città: Bari, Eboli, Napoli, Bologna, Milano e infine Pesaro con lo spettacolo in scena sabato 16 maggio alla Vitrifrigo Arena. Questi tutti i prossimi appuntamenti in programma:

Dopo gli appuntamenti nei palazzetti, il 29 giugno Blanco (FOTO) darà il via al tour estivo dal palco del Marostica Summer Festival. Ecco tutti gli spettacoli in programma:

29 giugno, Marostica

21 luglio, Palmanova

26 luglio, Catania

2 agosto, Gallipoli

6 agosto, Alghero

9 agosto, Cinquale

12 agosto, Baia Domizia

Il 3 aprile Blanco ha pubblicato il suo nuovo album Ma’, arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI. Il disco è stato trainato dai singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent’anni si muore e Ricordi in duetto con Elisa. Tra le collaborazioni di Blanco troviamo anche Attacchi di panico con Charlie Charles, Brividi con Mahmood e Bon ton con Drillionaire, Lazza, Sfera Ebbasta e Michelangelo.