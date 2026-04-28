Mariclare Costello , l’attrice che ha interpretato sia l’insegnante Rosemary Hunter nella soap opera Una famiglia americana, sia una hippie diventata vampira nel film horror La morte corre incontro a Jessica (1971), è morta il 17 aprile a Brooklyn, a New York, all’età di 90 anni . “Il suo dono era raro”, ha scritto la sua famiglia nel necrologio pubblicato sul Peoria Journal Star. “Sapeva come distrarre le persone dai propri pensieri, farle concentrare su un compito anziché su sé stesse, e così facendo le aiutava a far emergere la propria voce creativa”. I suoi cari l’hanno ricordata anche per la sua curiosità e il suo calore umano, nonché come “cuoca straordinaria” in grado di trovare gioia ovunque, dal salvataggio degli animali randagi alla capacità di rendere “più bello ogni spazio in cui viveva”. Inoltre, “in ogni aspetto della sua vita, era una persona attenta a tutto. Sapeva parlare con chiunque, si interessava a ogni cosa ed era una persona che poneva domande incessanti”.

LA CARRIERA, TRA FILM E SERIE TV

Nata il 3 febbraio 1936 a Peoria, in Illinois, Mariclare Costello era la più giovane di tre sorelle ed era cresciuta in una famiglia che dava grande valore alla creatività. Aveva prima frequentato il Clarke College, nell’Iowa, e aveva poi conseguito un Master in Teatro e Pedagogia presso la Catholic University, dove aveva studiato anche improvvisazione. In quel periodo si era esibita anche per il presidente John F. Kennedy in una produzione de Il mercante di Venezia. Dopo la laurea si era trasferita a New York e aveva ottenuto ruoli sia all’Off Broadway, sia a Broadway, dove aveva debuttato nel 1964 con un ruolo nel dramma Dopo la caduta di Arthur Miller e dove aveva poi recitato in otto titoli, inclusi But For Whom Charlie (1964), The Changeling (1964), Il Tartuffo (1965), La morte di Danton (1965), La moglie di campagna (1965), Lovers and Other Strangers (1968), Un patriota per me (1969) e Harvey (1970). Dopo essersi trasferita a Los Angeles, nel 1967 l’attrice aveva debuttato al cinema nel film The Tiger Makes Out e, in seguito, era apparsa in diverse serie tv, compreso lo show poliziesco NYPD del 1969. Nel 1971 aveva invece interpretato una donna appena dimessa da un ospedale psichiatrico nell’horror La morte corre incontro a Jessica. Nel 1974, poi, aveva interpretato la moglie del protagonista (Martin Sheen) nel film per la tv vincitore di un Emmy Award, The Execution of Private Slovik e, nel 1980, aveva assunto il ruolo della cognata della madre in lutto di Mary Tyler Moore nel dramma Gente comune di Robert Redford. In televisione aveva poi recitato nelle serie tv Una famiglia americana, I Fitzpatricks, Kojak, Lou Grant, La signora in giallo, Chicago Hope, Giudice Amy e Providence. Era stata anche insegnante, regista, membro fondatore della Lincoln Center Repertory Company e membro a vita dell’Actors Studio, ed era stata inoltre sposata con l’attore di M*A*S*H Allan Arbus fino alla sua scomparsa nel 2013. La coppia si era conosciuta a un corso di recitazione e si era innamorata durante le prove di un’opera teatrale.