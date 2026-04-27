Morta Nedra Talley Ross, l'ultima delle Ronettes

Il gruppo ruppe ogni barriera razziale dell'epoca : tre giovani donne di origini miste che cantavano pop in televisione e aprivano i concerti dei Beatles - incluso il loro ultimo tour mondiale nel 1966 - erano uno spettacolo rarissimo per l'America di quegli anni.

Nedra Yvonne Talley nacque a Manhattan da una famiglia di origini portoricane, afroamericane e irlandesi. Crebbe a Spanish Harlem insieme alle cugine Veronica - poi nota come Ronnie Spector - ed Estelle Bennett. Le tre ragazze cominciarono a cantare da adolescenti a feste scolastiche e bar mitzvah, chiamandosi inizialmente The Darling Sisters. Fu l' incontro con il produttore Phil Spector a trasformarle in un fenomeno globale. Sotto la sua direzione, le Ronettes abbracciarono il celebre Wall of Sound - uno stile di produzione denso, riverberato, quasi cinematografico - e nel 1963 pubblicarono Be My Baby, singolo che rimase tre settimane al secondo posto della Billboard Hot 100 e che Brian Wilson dei Beach Boys avrebbe poi definito il disco più bello mai prodotto . Il brano divenne un riferimento assoluto per generazioni di artisti, da Bruce Springsteen ai Ramones, trovando spazio in decine di film e serie televisive, da Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all'inferno di Martin Scorsese a Dirty Dancing.

Domenica 26 aprile si è spenta a 80 anni Nedra Talley Ross , cofondatrice delle Ronettes e ultima sopravvissuta del trio che negli anni Sessanta cambiò per sempre il suono della musica pop.

La vita dopo le Ronettes e l'eredità di un'icona

Le Ronettes si sciolsero dopo un tour europeo nel 1967. Nedra, ancora giovanissima, scelse una strada completamente diversa da quella del successo commerciale: abbracciò la fede cristiana e iniziò a incidere album di musica gospel, il più noto dei quali, Full Circle, uscì nel 1978 prodotto dal marito Scott Ross, conduttore radiofonico che aveva sposato l'anno prima dello scioglimento del gruppo. I due rimasero insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel 2023. Nedra lascia quattro figli.

Nel 2007 le Ronettes furono inserite nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento che arrivò tardi ma che sancì ufficialmente l'influenza enorme del trio sull'intera storia della musica popolare. La notizia della morte di Nedra è stata condivisa domenica mattina dalla figlia Nedra K. Ross sui social network, con parole semplici e cariche di dolore: era a casa sua, nel suo letto, circondata dalla famiglia. La pagina ufficiale delle Ronettes ha pubblicato un messaggio di addio in cui si ricorda la sua voce, il suo stile e il suo spirito come elementi che hanno contribuito a ridefinire il suono di un'epoca intera.

Con Estelle Bennett scomparsa nel 2009 e Ronnie Spector nel 2022, Nedra era rimasta l'ultima custode di quella storia. Ora anche lei se n'è andata, e con lei si spegne l'ultima voce di uno dei gruppi più influenti del Novecento.