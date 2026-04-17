Musica

Per celebrare il National Album Day 2025, in programma il 18 ottobre, la PPL (Phonographic Performance Limited) ha realizzato una speciale classifica dedicata al rock britannico. L’obiettivo è individuare le band e gli artisti più ascoltati nel Regno Unito nel ventunesimo secolo. Il risultato è una Top Ten che racconta la forza e la longevità del rock targato UK. Scopriamo di seguito chi sono gli artisti e i gruppi protagonisti A cura di Camilla Sernagiotto