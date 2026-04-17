La nuova edizione della manifestazione musicale dedicata al rock più di nicchia si svolgerà nella città della riviera ligure presso il suggestivo Teatro Arena Conchiglia dal 9 all’11 agosto 2026. Sul palco si esibiranno Cardinals (9 agosto), The Molotovs (10 agosto) e Maruja (11 agosto)
Il Mojotic Festival torna a farsi spazio nel panorama degli eventi estivi italiani: la tre giorni di musica a Sestri Levante attesa per agosto 2026 si è presentata, nella sua veste migliore, ossia l'abito indie-rock che tanto piace indossare a questa kermesse musicale.
La manifestazione ligure rilancia la propria proposta con un’edizione che segna un cambio di passo, riportando al centro una formula più ampia e articolata, capace di intercettare l’attenzione degli appassionati.
Negli anni recenti, infatti, il Mojotic aveva orientato la propria attività verso una programmazione più vicina al formato della rassegna. Per il 2026, invece, l’evento recupera la dimensione di festival vero e proprio, proponendo una tre giorni di concerti immersa nello scenario suggestivo della Baia del Silenzio.
L’appuntamento è pensato per accompagnare il pubblico nei giorni immediatamente precedenti a ferragosto, offrendo un’esperienza musicale intensa e concentrata.
A fare da cornice sarà il Teatro Arena Conchiglia, spazio che diventerà il fulcro della manifestazione e che ospiterà tutti gli appuntamenti in calendario di questa nuova edizione tra musica e mare.
Il Mojotic Festival 2026 si svolgerà al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante dal 9 all’11 agosto 2026. Sul palco si esibiranno Cardinals (9 agosto), The Molotovs (10 agosto) e Maruja (11 agosto).
Cardinals: apertura tra rock e introspezione
Ad inaugurare il festival, domenica 9 agosto 2026, saranno i Cardinals, formazione rock irlandese proveniente da Cork City. Il gruppo salirà sul palco con il proprio album di debutto Masquerades, un lavoro caratterizzato da scelte artistiche coraggiose e da una forte attenzione ai temi contemporanei.
Il disco si muove attorno a una riflessione sulla necessità di abbandonare le maschere che scandiscono la quotidianità, spesso responsabili di atteggiamenti cinici o di una certa indifferenza verso ciò che accade intorno. Un messaggio che trova nella dimensione live una sua naturale amplificazione.
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The Molotovs: il rock britannico in scena
La serata successiva, lunedì 10 agosto, sarà invece dedicata ai The Molotovs, band londinese composta dai fratelli Matt e Issey Cartlidge. Negli ultimi anni, il duo si è imposto come una delle realtà più apprezzate della scena rock britannica, conquistando una crescente visibilità.
Al Mojotic Festival porteranno l’album Wasted on You, un progetto che fonde sonorità rock e influenze brit pop, mantenendo una forte identità legata alla tradizione musicale del Regno Unito. La loro esibizione si preannuncia come uno dei momenti più energici dell’intera rassegna.
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Maruja: una chiusura tra energia e dimensione spirituale
A concludere il festival, martedì 11 agosto 2026, saranno i Maruja, indicati come una delle band inglesi più carismatiche del momento. Il gruppo proporrà uno spettacolo che va oltre il semplice concerto, costruito come un’esperienza capace di unire elementi sonori e suggestioni quasi spirituali.
La loro performance si sviluppa in un intreccio di rock ed energia condivisa, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un flusso continuo e libero, dove la musica diventa veicolo di connessione collettiva.
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Un appuntamento che guarda al futuro
Con questa edizione, il Mojotic Festival sembra voler riaffermare con decisione la propria identità, tornando a proporre una formula compatta ma ricca di contenuti.
La scelta di puntare su artisti internazionali emergenti e su un contesto paesaggistico di forte impatto contribuisce a delineare un evento che ambisce a ritagliarsi nuovamente uno spazio significativo nel calendario estivo italiano.
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