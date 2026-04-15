Martedì 5 maggio 2026 il pubblico assisterà alla prima mondiale, al di fuori dei confini ungheresi, del documentario Spring Wind - The Awakening. L’opera, presentata fuori concorso, porta la firma di Tamás Yvan Topolánszky e Claudia Sümeghy, che per dodici mesi hanno seguito passo dopo passo l’ascesa politica di Péter Magyar, fino al momento culminante della storica affermazione alle elezioni politiche ungheresi avvenuta domenica scorsa
Un debutto internazionale per raccontare una svolta politica: sarà un evento dal forte impatto simbolico ad aprire la decima edizione del Riviera International Film Festival. Martedì 5 maggio 2026 il pubblico assisterà infatti alla prima mondiale, al di fuori dei confini ungheresi, del documentario intitolato Spring Wind - The Awakening. L’opera, presentata fuori concorso, porta la firma di Tamás Yvan Topolánszky e Claudia Sümeghy, che per dodici mesi hanno seguito passo dopo passo l’ascesa politica di Péter Magyar, fino al momento culminante della storica affermazione alle elezioni politiche ungheresi avvenuta domenica.
Si tratta quindi di un racconto lungo un anno sulla scena politica ungherese. Il film si sviluppa come una cronaca ravvicinata e continua della traiettoria pubblica di Péter Magyar. I due autori hanno documentato ogni fase di questo percorso, restituendo sullo schermo l’evoluzione di una figura politica la cui parabola si è conclusa con una vittoria definita epocale. Il risultato è un lavoro che intreccia osservazione diretta e narrazione cinematografica, offrendo uno sguardo privilegiato su un momento cruciale della recente storia ungherese.
La scelta di Sestri Levante non è casuale
La decisione di presentare il documentario per la prima volta fuori dall’Ungheria proprio a Sestri Levante, al termine del red carpet inaugurale del festival, risponde a motivazioni precise.
Nonostante le numerose richieste giunte negli ultimi giorni da diversi contesti internazionali, la produzione ha optato per questa sede anche in virtù del legame consolidato tra il regista Tamás Topolánszky, la città ligure e il Riviera International Film Festival.
Nel frattempo, in Ungheria, il film è già disponibile sia nelle sale cinematografiche sia sulla versione locale della piattaforma Hbo, segno di un’attenzione significativa nei confronti dell’opera anche sul territorio nazionale.
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A sottolineare il rapporto speciale con la rassegna è stata la stessa squadra creativa. “Siamo davvero felici di tornare al Riviera International Film Festival, un luogo che ormai sentiamo come la nostra casa creativa”, hanno dichiarato Tamás Topolánszky e la produttrice Claudia Sümeghy, ribadendo il valore simbolico di questa anteprima internazionale.
L’apertura della kermesse cinematografica targata Sestri Levante si configura così non solo come un appuntamento cinematografico, ma anche come un momento di riflessione su dinamiche politiche contemporanee, raccontate attraverso lo sguardo diretto di chi le ha osservate da vicino per un intero anno.
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