Martedì 5 maggio 2026 il pubblico assisterà alla prima mondiale, al di fuori dei confini ungheresi, del documentario Spring Wind - The Awakening. L’opera, presentata fuori concorso, porta la firma di Tamás Yvan Topolánszky e Claudia Sümeghy, che per dodici mesi hanno seguito passo dopo passo l’ascesa politica di Péter Magyar, fino al momento culminante della storica affermazione alle elezioni politiche ungheresi avvenuta domenica scorsa

Un debutto internazionale per raccontare una svolta politica: sarà un evento dal forte impatto simbolico ad aprire la decima edizione del Riviera International Film Festival. Martedì 5 maggio 2026 il pubblico assisterà infatti alla prima mondiale, al di fuori dei confini ungheresi, del documentario intitolato Spring Wind - The Awakening. L’opera, presentata fuori concorso, porta la firma di Tamás Yvan Topolánszky e Claudia Sümeghy, che per dodici mesi hanno seguito passo dopo passo l’ascesa politica di Péter Magyar, fino al momento culminante della storica affermazione alle elezioni politiche ungheresi avvenuta domenica.

Si tratta quindi di un racconto lungo un anno sulla scena politica ungherese. Il film si sviluppa come una cronaca ravvicinata e continua della traiettoria pubblica di Péter Magyar. I due autori hanno documentato ogni fase di questo percorso, restituendo sullo schermo l’evoluzione di una figura politica la cui parabola si è conclusa con una vittoria definita epocale. Il risultato è un lavoro che intreccia osservazione diretta e narrazione cinematografica, offrendo uno sguardo privilegiato su un momento cruciale della recente storia ungherese.