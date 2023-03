Cinema

Da “Notting Hill” a “Big Fish”, 11 film per celebrare la primavera

La stagione che costringe l’inverno alla ritirata è da sempre simbolo di rinascita e risveglio della natura. Ma non solo: in molte pellicole la primavera accompagna lo sbocciare di nuovi amori o è rappresentata attraverso splendidi paesaggi, colori pastello e canzoni che trasmettono una innegabile allegria. Ecco quindi alcuni film da vedere, o rivedere, per entrare nello spirito primaverile

Domani 21 marzo, inizia ufficialmente la primavera, la stagione delle temperature miti, dei cappotti chiusi nell’armadio e della natura che si risveglia. Ma - specialmente al cinema - anche dell’amore che, incorniciato da paesaggi floreali o prati verdi, sembra ancora più romantico. Ecco allora 11 film da vedere per entrare nello spirito giusto fra musica, colori e voglia di lasciarsi alle spalle il freddo inverno

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE (1965) - Vincitore di 5 Oscar, questo film di Robert Wise con Julie Andrews e Christopher Plummer ci fa immergere nella meraviglia della montagna. Indimenticabile la famosa scena del picnic, girata in un verdissimo prato vicino alla città austriaca di Werfen, nella quale viene cantata per la prima volta la canzone Do, Re, Mi