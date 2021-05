Riviera International Film Festival 2021, tutti i vincitori

Il film ungherese “As Far As I Know” e il documentario norvegese “Newtopia” sono i vincitori del festival che si svolge a Sestri Levante arrivato alla sua quinta edizione. Assegnati anche i Premi di miglior regista a Malou Reymann (“A Perfectly Normal Family”), miglior attore a Julian Vergov (“German Lessons”), miglior attrice alla giovanissima Kaya Toft Loholt (“A Perfectly Normal Family”) e l’Audience Award, il film più votato dal pubblico di MyMovies.it, allo svizzero “Spagat”

Si è conclusa, con la cerimonia di premiazione dei vincitori, la quinta edizione del Riviera International Film Festival che, anche quest’anno, su impulso del proprio Presidente e creatore Stefano Gallini Durante ha portato a Sestri Levante i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale: dal regista e sceneggiatore premio Oscar Kenneth Lonergan, al produttore di Oliver Stone Eric Kopeloff; dal nuovo volto del cinema italiano Greta Ferro a Carlo Gabardini autore, insieme a Gianluca Neri, della serie evento “SanPa”, per arrivare, naturalmente, all’attrice e produttrice statunitense Aubrey Plaza, a Sestri Levante per presentare in anteprima nazionale il suo film “Black Bear” reduce dal Sundance Film Festival e premiata con l’Icon Award 2021. A vincere come miglior film è stato il film ungherese "As far as I know" mentre il premio per il miglior documentario è andato al norvegese "Newtopia"

Assegnati anche i Premi di miglior regista a Malou Reymann (“A Perfectly Normal Family”), miglior attore a Julian Vergov (“German Lessons”), miglior attrice alla giovanissima Kaya Toft Loholt (“A Perfectly Normal Family”) e l’Audience Award, il film più votato dal pubblico di MyMovies.it, allo svizzero “Spagat”. Tra i documentari, Menzione Speciale per il canadese “The Magnitude of All Things”