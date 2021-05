Riviera International Film Festival, via in presenza all'edizione 2021

L'Icon Award 2021 è stato assegnato all'attrice statunitense Aubrey Plaza nell'ambito della conferenza stampa inaugurale di un Festival caratterizzato dal ritorno degli eventi in presenza. Aubrey Plaza è un’attrice, comica, cabarettista e produttrice statunitense: popolarissima sui social media, vanta più di tre milioni di followers. Una fama che si è consolidata negli Usa con il ruolo da protagonista in Parks & Recreation, serie tv prodotta da Nbc non ancora distribuita in Italia dove, invece, è nota soprattutto per la sua partecipazione alla serie Criminal Minds e alla recentissima Legion, nella quale interpreta il ruolo di Lenny Busker. Il suo nome si aggiunge dunque a quello dei precedenti vincitori dell’Icon Award: lo sceneggiatore David Franzoni (2017), premio Oscar per Il Gladiatore, e gli attori Matthew Modine (2018), Claire Forlani (2019) e Claudia Gerini (2020).

“La ripartenza non può che iniziare dalla cultura, perché è attraverso la cultura che si può dare ispirazione alle persone e tenere alto lo spirito collettivo – ha commentato il presidente Stefano Gallini Durante. “Il Riviera International Film Festival è tra i primissimi eventi internazionali ad aprire una stagione che non sarà facile, ma che premierà chi ha il talento e la determinazione per continuare. Per questo desidero ringraziare il team organizzativo del Festival, che ha sempre dato il massimo senza mai abbassare la testa, nonostante le grandi difficoltà economiche e il periodo tragico per tante famiglie. Noi siamo vicini soprattutto a chi questa stagione non la vedrà, ma che sarà ugualmente presente nel nostro cuore. Viva l’Italia e viva gli italiani che vanno avanti senza paura. L'ambiente, Il cinema indipendente e i giovani filmmakers saranno sempre sostenuti dal Riviera International Film Festival e spero che le istituzioni, pubbliche e private, continuino a contribuire al successo di questo evento che appartiene ad un territorio prestigioso ed è di tutti, aiutandolo a diventare un punto di riferimento internazionale per il cinema e la cultura in generale”.

Prosegue, intanto, la proiezione dei dieci film e degli altrettanti documentari in gara, al Cinema Ariston di Sestri Levante fino a venerdì 28 e su MyMovies.it fino alla giornata conclusiva di domenica 30 maggio, quando, alle ore 18 presso il Riff Lounge di piazza Matteotti, saranno proclamati e premiati i vincitori.