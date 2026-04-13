Dopo lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago, mercoledì 15 aprile Frah Quintale porterà il suo show a Roma. In seguito, il cantautore sarà in concerto al Palapartenope di Napoli, alla Kioene Arena di Padova e all’Inalpi Arena di Torino
Dopo la data zero al PalaTerni, il 13 aprile Frah Quintale sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di 8 miliardi di persone: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
frah quintale, la possibile scaletta di milano
Sabato 11 aprile Frah Quintale ha inaugurato la sua prima tournée nei palazzetti a Terni scrivendo sul suo profilo Instagram: “Nuovo live sbloccato. Non vedo l'ora di vederci in giro per l'Italia”. Lunedì 13 aprile il cantautore sarà protagonista di un concerto sold out all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Radio 105, questi i brani eseguiti alla data zero:
- Gelato
- Sì può darsi
- La notte
- Farmacia
- Colpa del vino
- Floppino
- Gabbiani
- Gli occhi
- 8 miliardi di persone
- Missili
- Contento
- Le cose sbagliate
- Lambada
- Cratere
- A prescindere
- Accattone
- Fuoco di paglia
- 64 battute
- Sempre bene
- 1 ora d’aria, 1 ora d’ansia
- Due ali
- Hai visto mai
- Chiodi
- Lunedì blu
- Nei treni la notte
- Si
Approfondimento
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Dopo lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago, mercoledì 15 aprile Frah Quintale porterà il suo show a Roma. In seguito, il cantautore sarà in concerto al Palapartenope di Napoli, alla Kioene Arena di Padova e all’Inalpi Arena di Torino. Questo il calendario degli appuntamenti live:
- 15 aprile 2026 - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 17 aprile 2026 - Roma, Palazzo dello Sport
- 18 aprile 2026 - Napoli, Palapartenope
- 20 aprile 2026 - Padova, Kioene Arena
- 21 aprile 2026 - Torino, Inalpi Arena
Inoltre, il 3 luglio Frah Quintale darà il via alla tournée estiva da Pordenone. Previsti concerti in numerose città: da Alba a Cinquale passando per Bologna, Genova, Salerno, Cosenza e Catania. Ecco gli spettacoli in programma:
- 3 luglio 2026, PORDENONE
- 4 luglio 2026, ALBA (CN)
- 9 luglio, 2026 - BRESCIA
- 10 luglio 2026, PADOVA
- 12 luglio 2026, BOLOGNA
- 15 luglio 2026, GENOVA
- 17 luglio 2026 - FRANCAVILLA AL MARE
- 19 luglio 2026 - ROMA
- 21 luglio 2026, SALERNO
- 22 luglio 2026 - COSENZA
- 23 luglio 2026 - CATANIA
- 25 luglio 2026 - BARI
- 27 luglio 2026, BAGHERIA (PA)
- 1 agosto 2026, CINQUALE (MS)
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