Dopo lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago, mercoledì 15 aprile Frah Quintale porterà il suo show a Roma. In seguito, il cantautore sarà in concerto al Palapartenope di Napoli, alla Kioene Arena di Padova e all’Inalpi Arena di Torino

frah quintale, la possibile scaletta di milano

Sabato 11 aprile Frah Quintale ha inaugurato la sua prima tournée nei palazzetti a Terni scrivendo sul suo profilo Instagram: “Nuovo live sbloccato. Non vedo l'ora di vederci in giro per l'Italia”. Lunedì 13 aprile il cantautore sarà protagonista di un concerto sold out all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Radio 105, questi i brani eseguiti alla data zero:

Gelato

Sì può darsi

La notte

Farmacia

Colpa del vino

Floppino

Gabbiani

Gli occhi

8 miliardi di persone

Missili

Contento

Le cose sbagliate

Lambada

Cratere

A prescindere

Accattone

Fuoco di paglia

64 battute

Sempre bene

1 ora d’aria, 1 ora d’ansia

Due ali

Hai visto mai

Chiodi

Lunedì blu

Nei treni la notte

Si